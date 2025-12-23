Avioneta de la Marina que se estrelló en Texas volaba de Mérida a Texas: lo que se sabe del accidente

GENERANDO AUDIO...

Marina presentó un incidente aereo en Texas. Foto: Cuartosc/Gettyimages

La Secretaría de Marina confirmó que una aeronave de la Marina mexicana sufrió un accidente en Galveston, Texas, durante una operación humanitaria. En la aeronave iban ocho personas: “dos se encuentran con vida, cinco fallecidas, y una no localizada”, por lo que se realizan labores de búsqueda y rescate, de acuerdo con un boletín de la institución mexicana, difundido la noche de este lunes.

El hecho ocurrió por la tarde en Texas, cuando el avión realizaba un vuelo con apoyo de la Fundación Michou y Mau, y las causas del incidente aún están bajo investigación.

¿Qué aeronave de la Marina mexicana se accidentó en Texas?

La aeronave involucrada fue un King Air ANX 1209, perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar). El avión se encontraba en plena operación cuando ocurrió el accidente en Galveston, Texas.

Misión humanitaria con la Fundación Michou y Mau

De acuerdo con el comunicado oficial, la aeronave participaba en una operación de carácter humanitario en coordinación con la Fundación Michou y Mau, dedicada a apoyar a personas con quemaduras graves.

¿Quiénes viajaban a bordo de la aeronave?

En el avión viajaban ocho personas:

Cuatro integrantes de la tripulación naval

Cuatro civiles

Tras el accidente, se activaron los protocolos de emergencia y rescate.

Ruta del vuelo y situación actual

Según los primeros reportes, el vuelo tenía origen en Mérida, Yucatán, y se dirigía hacia el sur de Texas.

Las investigaciones continúan en curso para determinar las causas del accidente, y la información permanece en desarrollo.

