No se descartan lluvias, granizo y rachas de viento este jueves

CDMX y Edomex tendrán chubascos, lluvias y granizo. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán un día con cielo parcialmente nublado por la mañana y ambiente frío, con posibles bancos de niebla en zonas altas. Si vas a salir temprano, considera que la sensación puede bajar por la humedad y la neblina.

Por la tarde, el ambiente pasará de templado a cálido, pero también aumentarán las condiciones para lluvias. El pronóstico incluye chubascos en la CDMX y lluvias puntuales fuertes en el Edomex, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Lluvias en CDMX y Edomex: chubascos, granizo y viento con rachas

En la CDMX se prevén chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas. Para el Edomex, se esperan lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas. En ambos casos, no se descartan tormentas eléctricas y granizo, sobre todo en la tarde y noche.

En temperaturas, la CDMX tendrá mínima de 10 a 12 °C y máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, se espera mínima de 2 a 4 °C y máxima de 20 a 22 °C. Además, habrá viento del oeste y suroeste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Recomendaciones:

Lleva paraguas o impermeable y, si puedes, un cambio de zapatos .

y, si puedes, un . Maneja con calma: lluvia + granizo puede reducir visibilidad y hacer el pavimento resbaloso.

Evita resguardarte bajo árboles o estructuras ligeras por las rachas de viento .

o por las . Si estás en zona alta, considera salir con tiempo por la posible niebla

