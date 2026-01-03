Nuevo frente ingresará al país este sábado 3 de enero; se prevén lluvias escasas

GENERANDO AUDIO...

Para este sábado 3 de enero, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará chubascos en Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Colima y Quintana Roo. Asimismo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá cielo despejado y una disminución en la probabilidad de lluvias sobre el resto del territorio nacional.

De igual manera, se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. A su vez, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío sobre el norte y noreste de México, ocasionando descenso de la temperatura y vientos fuertes en dichas regiones. Finalmente, durante la noche, un segundo frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana, y en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias y chubascos en Baja California, además de vientos con rachas fuertes en el noroeste del país.

¿Dónde lloverá este sábado 3 de enero?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Baja California

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Jalisco

Colima

Chiapas

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 3 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

-15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Durango

zonas serranas de Durango -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua

zonas serranas de Chihuahua -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h. Toluca (Estado de México): Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente muy frío por la mañana y sin probabilidad de lluvias.

