Nuevo frente ingresará al país este sábado 3 de enero; se prevén lluvias escasas
Para este sábado 3 de enero, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará chubascos en Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Colima y Quintana Roo. Asimismo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá cielo despejado y una disminución en la probabilidad de lluvias sobre el resto del territorio nacional.
De igual manera, se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. A su vez, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío sobre el norte y noreste de México, ocasionando descenso de la temperatura y vientos fuertes en dichas regiones. Finalmente, durante la noche, un segundo frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana, y en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias y chubascos en Baja California, además de vientos con rachas fuertes en el noroeste del país.
¿Dónde lloverá este sábado 3 de enero?
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Baja California
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Jalisco
- Colima
- Chiapas
Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 3 de enero?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
- 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Chiapas
Temperaturas mínimas esperadas:
- -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Durango
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
- Toluca (Estado de México): Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente muy frío por la mañana y sin probabilidad de lluvias.
