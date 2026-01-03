Marina rinde homenaje de cuerpo presente a marinos fallecidos en Texas

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Marina rindió este viernes un homenaje de cuerpo presente a los marinos que perdieron la vida en Galveston, Texas, en una ceremonia realizada en la Ciudad de México. Se contó con la presencia de familiares y autoridades navales.

El acto solemne se llevó a cabo como parte de los honores fúnebres oficiales, en los que se destacó la vocación de servicio, entrega y lealtad con la que los marinos cumplieron su deber dentro de la Marina.

Durante la ceremonia, familiares de los elementos caídos acompañaron el protocolo militar, en un ambiente de respeto y reconocimiento institucional por parte de la Armada de México.

Secretaría de Marina reconoce lealtad de marinos fallecidos

Como parte del homenaje, se realizó el pase de lista, donde se reconoció públicamente la entrega y el compromiso de lealtad de los marinos que perdieron la vida. Posteriormente, autoridades navales realizaron una guardia de honor, seguida de un toque de silencio a cargo de la Banda de Guerra del Cuartel General del Alto Mando.

El homenaje fue presidido por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, quien encabezó el protocolo oficial y el reconocimiento institucional a los elementos fallecidos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.