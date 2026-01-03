Ernestina Godoy designa a Ulises Lara como titular de Fiscalía de Asuntos Relevantes de la FGR

GENERANDO AUDIO...

Ulises Lara, fiscal especial de Asuntos Relevantes de la FGR. Foto: Cuartoscuro

Este viernes, por medio de su cuenta de X, Ulises Lara dio a conocer que Ernestina Godoy, fiscal general de la República, lo designó para ser el encargado de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia

A partir de este 1° de enero, Ulises Lara es el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), tras su cargo como fiscal general en el estado de Morelos.

¿Quién es Ulises Lara, nuevo titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la FGR?

Ulises Lara cuenta con dos licenciaturas: Sociología por la UNAM y Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México. Asimismo, realizó una maestría en Dirección y Gestión Pública en la Universidad Carlos III España y una segunda en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM.

Fue líder de promoción y vivienda en el Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad de México de 2008 a 2010. De 2015 a 2016, Ulises Lara estuvo al frente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS). En 2018, ejerció como asesor en la Alcaldía Magdalena Contreras y, un año después, fue director del área de diseño de estrategias en la Unidad de Transición de la Fiscalía.

Asimismo, de forma reciente, en mayo de 2025, se le designó la titularidad de la Fiscalía General en Morelos.

Ulises Lara, “abogado en tiempo récord”

Ulises Lara generó mucha controversia hace algunos meses, cuando se le designó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ya que la Barra Mexicana del Colegio de Abogados A.C. señaló que el fiscal no contaba con título y cédula como abogado para ejercer el puesto, ni cinco años en el área, como requisitos obligatorios.

Tras ello, en 2024, Ulises Lara obtuvo su cédula en Derecho de forma inusual y veloz, por medio de un proceso que fue denominado como “Fast Track”, realizado en el Centro Universitario Cúspide de México. Este procedimiento generó más cuestionamientos sobre la capacidad y preparación del ahora fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR.



¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.