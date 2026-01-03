GENERANDO AUDIO...

Reportan 144 viviendas dañadas y despliegue del Plan DN-III-E. FOTO: Archivo

Autoridades federales, estatales y municipales coordinaron acciones para atender a la población afectada por el sismo de magnitud 6.5, registrado con epicentro en San Marcos, Guerrero, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). El movimiento telúrico ocurrió recientemente y provocó daños materiales en varias entidades del país.

De acuerdo con reportes oficiales, el Gobierno de México mantiene comunicación permanente entre dependencias para responder de manera inmediata a las necesidades de la población en las zonas con afectaciones, principalmente en Guerrero, pero también en Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México.

Sismo de 6.5 en Guerrero activa planes de emergencia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero reportó 144 viviendas con daños bajos y medios en la entidad. En total, 16 municipios de Guerrero registraron algún tipo de afectación tras el sismo.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno permanecen en alerta para atender cualquier solicitud de apoyo de la población. Como parte de la respuesta inmediata, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el suministro eléctrico ya fue restablecido en su totalidad.

Ejército y Marina despliegan más de mil elementos

En las labores de atención participan mil 83 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, apoyados con 128 vehículos, quienes aplican el Plan DN-III-E en su fase de atención en Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) desplegó tres Brigadas de Respuesta a Emergencias, integradas por 30 elementos cada una. Una brigada fue enviada directamente a San Marcos, Guerrero, con vehículos tipo comando y una ambulancia. Además, un helicóptero MI-17 realizó sobrevuelos para evaluar daños y apoyar a la población.

Revisión de hospitales y unidades médicas tras el sismo

El ISSSTE informó que, en Guerrero, de 51 Unidades Médicas, 20 no presentan daños, 25 están pendientes de revisión y 6 reportan daños no estructurales. En Morelos, una unidad presenta daños no estructurales; en Puebla, dos tienen daños menores.

En Oaxaca, una Unidad Médica reportó daños no estructurales; en el Estado de México, dos presentan daños menores; y en la Ciudad de México, 10 Unidades Médicas registraron daños no estructurales.

Las autoridades federales reiteraron que continuarán las labores de evaluación y apoyo para restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

