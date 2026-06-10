Pegarán lluvias fuertes en CDMX este miércoles 10 de junio

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Persistirá ambiente cálido con lluvias intensas. FOTO: Cuartoscuro

Durante este miércoles 10 de junio, se espera un día con lluvias fuertes en la Ciudad de México y lluvias muy fuertes en el Estado de México, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de generar afectaciones como encharcamientos, inundaciones y reducción de la visibilidad.

Por la mañana, el ambiente será fresco, con cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas y presencia de bancos de niebla en distintas zonas de la región. Conforme avance el día, las condiciones cambiarán a un ambiente templado, pero persistirá la nubosidad y aumentará el potencial de lluvia.

☔️Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas. pic.twitter.com/nTzMdQZlVj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 10, 2026

Lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en Edomex este 10 de junio

Para la tarde, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el centro, este y suroeste del Estado de México. En tanto, la Ciudad de México registrará lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en un periodo de 24 horas.

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían provocar:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Deslaves en zonas de riesgo.

Inundaciones y encharcamientos.

Reducción de la visibilidad en vialidades.

Además, las lluvias podrían presentarse junto con actividad eléctrica, por lo que se recomienda tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

Temperaturas y viento para la CDMX y Toluca

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 14 a 16 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 22 y 24 grados.

Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados y una máxima de 20 a 22 grados Celsius.

El viento será de dirección variable, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 50 kilómetros por hora tanto en la capital del país como en zonas del Estado de México.

Persistirá ambiente cálido con lluvias intensas

Aunque el ambiente se mantendrá de templado a cálido durante la tarde, las condiciones seguirán favoreciendo la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas en algunos puntos por actividad eléctrica y rachas de viento cercanas a los 50 km/h.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y extremar precauciones en zonas susceptibles a inundaciones o deslaves.

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