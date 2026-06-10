Conoce más sobre el dispositivo #ÚltimaMilla que se implementará en CDMX durante los partidos del Mundial

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CDMX aplicará cierres viales en la última milla del estadio. Cuartoscuro

La Ciudad de México informó sobre el operativo de accesos y cierres viales para la última milla del Estadio Ciudad de México durante los partidos de futbol programados en junio y julio. Las autoridades contemplan 18 accesos peatonales, 12 accesos semipeatonales y 30 accesos vehiculares para facilitar la movilidad de asistentes y residentes de la zona.

El dispositivo #ÚltimaMilla forma parte de las acciones de organización vial en torno al inmueble y contempla restricciones escalonadas para el tránsito vehicular antes del inicio de los encuentros, con el objetivo de garantizar la seguridad y el flujo ordenado de personas.

#ÚltimaMilla del estadio tendrá 60 accesos habilitados

De acuerdo con la información difundida por autoridades capitalinas, el esquema de movilidad considera:

18 accesos peatonales

12 accesos semipeatonales

30 accesos vehiculares

El mapa presentado muestra los puntos de ingreso y circulación alrededor del estadio, así como las zonas donde se aplicarán restricciones al tránsito durante los días de actividad.

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Conoce los accesos por los que podrás ingresar a la #ÚltimaMilla para llegar al recinto.



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Números de emergencia… pic.twitter.com/TBeUw0Nn2q — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 9, 2026

Las autoridades indicaron que habrá cierres viales los días:

18 de junio

24 de junio

30 de junio

5 de julio

Para estas fechas se contempla un cierre parcial 10 horas antes del inicio del partido y un cierre total 6 horas antes.

En el caso del partido inaugural del 11 de junio, el operativo comenzará de manera anticipada.

Partido inaugural tendrá restricciones desde la noche previa

Según el esquema difundido, el cierre parcial iniciará a partir de las 23:00 horas del miércoles 10 de junio, mientras que el cierre total comenzará desde las 05:00 horas del jueves 11 de junio.

Las autoridades de la Ciudad de México recomendaron a conductores y asistentes considerar las restricciones viales y utilizar las rutas de acceso habilitadas durante los eventos programados en el estadio.