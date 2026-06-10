Aficionados aprovechan la noche para reunirse en inmediaciones del Estadio Ciudad de México

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Turistas viven el ambiente previo a la inauguración. FOTO: UnoTV

La amenaza de movilizaciones de maestros y otros colectivos sigue presente a unas horas de la inauguración del torneo internacional de fútbol. Por ello, el estadio Ciudad de México permanece bajo un fuerte operativo de seguridad con la participación de fuerzas federales y policías capitalinos en los alrededores del inmueble.

Durante la mañana y parte de la tarde, se vivieron momentos de tensión por las manifestaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Sin embargo, por la noche el ambiente cambió y cientos de aficionados regresaron a las inmediaciones del recinto para vivir el ambiente previo al arranque del torneo.

A unas horas del partido inaugural, el entorno del estadio Ciudad de México muestra dos escenarios distintos. Mientras las autoridades mantienen un esquema especial de vigilancia, aficionados nacionales y extranjeros aprovecharon la noche para reunirse en las zonas cercanas al inmueble.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

En puntos como el puente de Huipulco, donde horas antes había presencia de elementos antidisturbios, ahora se observó a familias, niños, adultos mayores y visitantes extranjeros tomándose fotografías, jugando y disfrutando del ambiente futbolero.

Entre los asistentes estuvo Brenda, una viajera sudamericana que llegó hace unos días a México. La visitante reconoció que las protestas forman parte de la realidad social de las ciudades que albergan eventos internacionales, aunque aseguró que su experiencia en la capital ha sido positiva.

La turista señaló que incluso utilizó el transporte público durante la jornada y, aunque encontró algunos bloqueos, afirmó que pudo desplazarse con paciencia hasta llegar a la zona del estadio.

Así funcionará el perímetro de seguridad

Las autoridades establecieron un perímetro de aproximadamente 1.6 kilómetros alrededor del estadio para garantizar la seguridad durante la inauguración.

Dentro de esa zona participarán fuerzas federales encargadas de mantener el orden. Fuera del perímetro, la vigilancia estará a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Además, se instalarán filtros de acceso para quienes cuenten con boleto para el evento. También podrán ingresar vecinos de la zona que acrediten su residencia y propietarios de vehículos registrados previamente ante la alcaldía Coyoacán mediante un código QR.

Mientras se acerca la inauguración, el operativo de seguridad continúa activo y las autoridades mantienen vigilancia en los alrededores del estadio.