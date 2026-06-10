Segob refuerza diálogo ante movilizaciones de la CNTE en CDMX

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La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que mantiene acciones de coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para atender las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y garantizar la seguridad de las personas en los espacios públicos.

Durante una conferencia conjunta con autoridades capitalinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, explicó que personal federal estuvo presente en distintos puntos relacionados con las protestas, entre ellos la caseta de Tlalpan, para verificar las condiciones de seguridad y mantener comunicación con quienes participaban en las movilizaciones.

Segob busca garantizar seguridad durante movilizaciones de la CNTE

Arturo Medina señaló que el objetivo de la presencia institucional fue garantizar que las personas que transitaban o permanecían en la zona pudieran hacerlo en condiciones de seguridad y paz.

Indicó que las autoridades atendieron denuncias ciudadanas sobre posibles situaciones que podrían afectar las actividades en el lugar y que se estableció diálogo con estudiantes y personas concentradas en la caseta.

De acuerdo con el funcionario, estas acciones permitieron avanzar de manera positiva en la comunicación con los participantes de las movilizaciones.

Gobierno federal apuesta por diálogo y coordinación

El subsecretario afirmó que la Secretaría de Gobernación continuará trabajando para que el ejercicio de los derechos y las libertades pueda coexistir con otros derechos, como el acceso a la educación de niñas, niños y jóvenes.

También mencionó la importancia de proteger las actividades económicas de comerciantes del Centro Histórico, así como el derecho de habitantes, trabajadores y visitantes de la Ciudad de México a realizar sus actividades cotidianas sin afectaciones.

Segob destaca respeto a los derechos humanos

Medina destacó que las acciones emprendidas se realizan en coordinación con autoridades locales y con acompañamiento de la CNDH, con el propósito de garantizar tanto la protesta social como el respeto a los derechos humanos.

Añadió que el Gobierno de México mantendrá el trabajo de campo, el diálogo directo y la construcción de acuerdos para preservar la paz, la tranquilidad y la convivencia en los espacios públicos.

Finalmente, expresó que las autoridades buscarán fortalecer la comunicación con los participantes de las movilizaciones en los próximos días mediante la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.