Zócalo blindado: unicamente con identificación dejan pasar

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Los accesos al Zócalo de la Ciudad de México permanecen restringidos a tres días de la inauguración del Mundial, debido al operativo de seguridad instalado alrededor de la Plaza de la Constitución y al plantón de la CNTE. Actualmente, sólo pueden ingresar personas que presenten una identificación oficial o un gafete laboral que justifique su acceso.

La medida ha complicado el paso de estudiantes, trabajadores y turistas que buscan acercarse al primer cuadro de la capital. Mientras continúan los preparativos para el arranque de las actividades mundialistas, decenas de personas observan desde los filtros de seguridad lo que ocurre al interior del Zócalo.

Acceso al Zócalo requiere identificación o justificación

Visitantes nacionales y extranjeros se han encontrado con calles cerradas y filtros de revisión instalados por elementos de seguridad.

Un turista identificado como Charly explicó que intentó acercarse al área donde se realizará el Fan Fest, pero encontró una fuerte presencia policial y restricciones para ingresar. Aun así, señaló que en los alrededores ya se percibe el ambiente futbolero con venta de camisetas, recuerdos y artículos relacionados con el torneo.

La situación también afecta a estudiantes de la zona. Edgar Yael, alumno de la Universidad Rosario Castellanos, comentó que para llegar a sus actividades debe rodear varias calles debido a los cierres, lo que complica los traslados diarios.

Preparan Fan Fest para la inauguración del Mundial

Aunque el acceso está limitado, algunas personas intentan observar los preparativos a través de pequeñas aberturas en las vallas metálicas.

Desde el exterior es posible distinguir parte de la infraestructura instalada para el evento, incluida una pantalla gigante que formará parte de las actividades del Fan Fest durante la inauguración del Mundial.

Los trabajos continúan al interior de la plaza mientras se afinan los detalles para recibir a miles de asistentes durante los festejos relacionados con el torneo.

Sheinbaum garantiza acceso y tranquilidad

Ante las restricciones actuales, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal trabaja en mecanismos para garantizar que la inauguración se realice sin contratiempos.

La mandataria afirmó que se buscarán esquemas que permitan mantener la tranquilidad, garantizar el acceso a las actividades programadas y evitar cualquier tipo de confrontación.

Por ahora, las fotografías de los turistas se toman a distancia. Un muro de acero rodea parte del Zócalo e impide obtener la imagen tradicional de uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

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