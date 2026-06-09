AICM mantiene obras a días del Mundial; llegan ya los primeros aficionados

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A tres días del arranque del Mundial 2026, las obras de remodelación continúan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mientras comienzan a llegar aficionados nacionales e internacionales para asistir al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Durante un recorrido realizado este 8 de junio, todavía se observaban trabajadores y se escuchaban labores de construcción en la Terminal 1. Algunos pasajeros consideraron que los trabajos aún no están completamente terminados, aunque otros señalaron que el tránsito dentro del aeropuerto se mantiene sin afectaciones importantes.

AICM mantiene remodelación rumbo al Mundial 2026

En la puerta 1 de la Terminal 1 aún se escuchaban taladros y movimiento de personal encargado de la remodelación. Algunos usuarios compararon las instalaciones con otros aeropuertos del país y señalaron que todavía hay pendientes por concluir.

Entre quienes trabajan diariamente en el aeropuerto también existe expectativa por la finalización de las obras y por el desempeño de la Selección Mexicana en el torneo.

Mientras tanto, el ambiente mundialista ya comienza a sentirse entre los viajeros. Eduardo y Vicente llegaron desde Fresno, California, con escala en Guadalajara, para asistir al partido inaugural del próximo 11 de junio.

Los aficionados aseguraron sentirse emocionados por vivir lo que consideran un momento histórico, ya que México vuelve a ser sede de una Copa del Mundo. Incluso, durante su paso por el aeropuerto, se escucharon porras de apoyo a la Selección Mexicana.

Aficionados llegan al partido inaugural México vs Sudáfrica

Los viajeros que arriban al país por motivos relacionados con el Mundial señalaron que el flujo dentro de las terminales ha sido rápido y sin mayores contratiempos.

Algunos pasajeros indicaron que, en las áreas destinadas al tránsito de usuarios, las obras ya son poco visibles y no interfieren con los recorridos habituales.

Terminal 2 mantiene acceso cerrado y avanzan trabajos

En la Terminal 2 continúa cerrado el acceso a la rampa ubicada en la parte alta, entre las puertas 5 y 8.

Además, en redes sociales circuló una fotografía que muestra una máquina aplanadora presuntamente atorada en un socavón dentro de las zonas donde se realizan trabajos de remodelación.

La Secretaría de Marina informó que ya concluyó la primera de las tres fases de obras programadas para este mes. También aseguró que las operaciones del aeropuerto no se han detenido y que diariamente más de 200 mil pasajeros utilizan las instalaciones.

Las autoridades mantienen los trabajos mientras el AICM se prepara para recibir a miles de visitantes durante el Mundial 2026.

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