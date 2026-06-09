Estadio Azteca bajo presión: dueños de palcos exigen acceso con alimentos y bebidas durante el Mundial

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A unos días del partido inaugural del Mundial, representantes de los propietarios de palcos y plateas del Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Ciudad de México, entregaron una notificación judicial para exigir el ingreso de sus propios alimentos y bebidas al inmueble.

La diligencia se realizó este lunes bajo la lluvia en las inmediaciones del estadio, donde los representantes de cerca de siete mil lugares, equivalentes a la mitad de los espacios de palcos y plateas, acudieron acompañados por un notario público para dejar constancia de la entrega del documento.

Dueños de palcos exigen cumplimiento de orden judicial

Los promoventes señalaron que la resolución fue emitida por el Juez Sexto de Distrito de la Ciudad de México. Por ello, se establecen medidas relacionadas con el acceso de alimentos y bebidas para los titulares de estos espacios.

De acuerdo con el abogado Balfré Morales, la administración del estadio ya tiene conocimiento de la resolución y fue notificada sobre una nueva diligencia.

Advierten posibles sanciones al Estadio Azteca

Los representantes aseguraron que personal del inmueble se negó a recibir formalmente la documentación, por lo que decidieron dejarla en el acceso principal con la presencia de un notario.

Roberto Ruano, presidente de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, mencionó que esperan cumplir la resolución judicial este lunes y advirtió que, de no acatarse, el estadio podría enfrentar sanciones determinadas por la autoridad correspondiente.

También adelantó que podrían solicitar:

El uso de la fuerza pública para hacer cumplir la resolución.

Nuevas acciones legales ante tribunales.

Medidas adicionales relacionadas con la celebración de eventos deportivos.

Crece la tensión previo al Mundial

Los propietarios de palcos mantienen una disputa legal con la administración del inmueble por los derechos adquiridos sobre estos espacios de cara a la inauguración.

Ruano incluso señaló que, si no existe diálogo en los próximos días, buscarían respaldo de grupos que han anunciado movilizaciones durante la inauguración del torneo, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Mientras tanto, a un par de días del inicio de la justa mundialista, el Estadio Azteca permanece bajo vigilancia de elementos de la Guardia Nacional.

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