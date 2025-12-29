GENERANDO AUDIO...

Lluvias intensas y bajas temperaturas por frente frío 25. Foto: Cuartoscuro.

Las lluvias intensas y el descenso de temperaturas continuarán en diversas regiones de México durante el cierre del año, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que reiteró el llamado preventivo a la población ante condiciones climáticas adversas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el SMN, el frente frío número 25 se desplazará sobre el litoral del Golfo de México y, en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la Península de Yucatán, provocará chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes, así como lluvias puntuales intensas en entidades del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

Lluvias intensas por frente frío 25

El organismo detalló que se prevén lluvias intensas en

Tamaulipas

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Para este lunes, se esperan acumulados de 75 a 150 milímetros en regiones de Veracruz como:

Huasteca Baja

Totonaca

Nautla

Papaloapan

Los Tuxtlas

Olmeca

Se prevén las mismas condiciones en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, además de zonas de Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Para el martes 30 de diciembre, el SMN pronostica lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en:

Veracruz, principalmente en Los Tuxtlas y la región Olmeca, además de Tabasco.

Descenso de temperaturas y heladas

La masa de aire ártico asociada al sistema frontal ocasionará un marcado descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país. Se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Estas condiciones persistirán hasta el miércoles 31 de diciembre.

También se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de:

Chihuahua

Durango

Cimas del Pico de Orizaba

Cimas del Cofre de Perote

Cimas del Popocatépetl

Cimas del Iztaccíhuatl.

Evento de Norte y recomendaciones de Protección Civil

El frente frío generará un evento de Norte intenso en las costas de:

Tamaulipas

Veracruz

Istmo y Golfo de Tehuantepec

Además, el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente del país.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos o zonas inundadas, mantenerse alejados de áreas con riesgo de deslaves, extremar precauciones por vientos fuertes, abrigarse adecuadamente y seguir las indicaciones de Protección Civil.

La CNPC informó que se mantiene la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para la vigilancia de los sistemas meteorológicos y la atención de posibles emergencias.