Lanzan alerta por nuevo frente frío: así afectará a estos estados

Entre nuevo frente frío este 28 de diciembre. Foto: Cuartoscuro.

Meteorólogos mexicanos lanzan alerta por la entrada de un nuevo frente frío a partir de este domingo 28 de diciembre de 2025, por lo que piden a la población tomar medidas preventivas por las bajas temperaturas que se sentirán en diferentes puntos del país en las siguientes horas.

Nuevo frente frío provocará bajas temperaturas en México

Fue el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el que informó que después del frente frío número 24, el cual ya empezó a disiparse, entra uno nuevo este 28 de diciembre de 2025 acompañado de masa de aire ártico por la frontera norte y noreste de México, que en interacción con corrientes en chorro polar y subtropical y un río atmosférico, provocará un descenso de temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en dichas regiones.

De hecho, los meteorólogos mexicanos también pronosticanuna probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el norte del estado de:

Chihuahua.

Por otra parte, indicaron que una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, ubicada sobre el sureste del país, en interacción con un canal de baja presión y divergencia,generará lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste del país, incluyendo la Península de Yucatán, con lluvias fuertes en:

Chiapas

Quintana Roo

Mientras que por el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, se registrarán lluvias y chubascos, acompañados de posibles descargas eléctricas, en estados del occidente y centro del país.

Foto: Cuartoscuro

¿Cómo estará el clima la próxima semana?

Así te lo informamos:

Para el lunes 29 de diciembre, los expertos pronostican lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.Así como temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Para el martes 30 de diciembre, prevén lluvias intensas a puntuales torrenciales en Veracruz y Tabasco, además de temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Y por último, en el norte y centro de la república mexicana los meteorólogos dicen que seguirá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas en zonas altas.

Por todo esto, las autoridades piden a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, extremar precauciones ante lluvias, vientos fuertes y bajas temperaturas, y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

