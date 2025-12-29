Activan alerta gris por posible llegada de “Norte Violento” en Veracruz
La Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz (PC) activó la Fase de Acción de la Alerta Gris ante la llegada de un sistema meteorológico extremo que impactará a la entidad a partir de este lunes 29 de diciembre, con efectos previstos hasta el miércoles 31, lo que favorecería un evento de “Norte violento”.
Alerta Gris activa en Veracruz por lluvias y viento
El Sistema de Alerta Temprana de Veracruz (SIATVer) detalló que el lunes y martes se espera la mayor intensidad del evento de “Norte violento”, con rachas máximas estimadas entre 95 y 110 kilómetros por hora en la costa central de Veracruz. En regiones del interior como Xalapa, Naolinco, Misantla y el Valle de Perote, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora.
El potencial de lluvias y tormentas eléctricas aumentará de forma generalizada, con acumulados críticos de entre 70 y 150 milímetros.
Protección Civil mantiene Fase de Acción
Ante el pronóstico de lluvias fuertes, acumulados mayores a 150 mm y un evento de Norte con rachas cercanas a 110 km/h en la costa central, la Alerta Gris permanece activa en su Fase de Acción, informó Protección Civil.
Descenso de temperatura y posibles heladas en Veracruz
Además de la lluvia y el viento, se prevé un descenso en la temperatura entre martes y miércoles. Las autoridades advirtieron sobre la probabilidad de heladas en regiones serranas durante las madrugadas del resto de la semana.
