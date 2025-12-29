Activan alerta gris por posible llegada de “Norte Violento” en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Activan Alerta Gris en Veracruz por lluvias y evento de Norte. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz (PC) activó la Fase de Acción de la Alerta Gris ante la llegada de un sistema meteorológico extremo que impactará a la entidad a partir de este lunes 29 de diciembre, con efectos previstos hasta el miércoles 31, lo que favorecería un evento de “Norte violento”.

Alerta Gris activa en Veracruz por lluvias y viento

El Sistema de Alerta Temprana de Veracruz (SIATVer) detalló que el lunes y martes se espera la mayor intensidad del evento de “Norte violento”, con rachas máximas estimadas entre 95 y 110 kilómetros por hora en la costa central de Veracruz. En regiones del interior como Xalapa, Naolinco, Misantla y el Valle de Perote, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora.

El potencial de lluvias y tormentas eléctricas aumentará de forma generalizada, con acumulados críticos de entre 70 y 150 milímetros.

Protección Civil mantiene Fase de Acción

Ante el pronóstico de lluvias fuertes, acumulados mayores a 150 mm y un evento de Norte con rachas cercanas a 110 km/h en la costa central, la Alerta Gris permanece activa en su Fase de Acción, informó Protección Civil.

Descenso de temperatura y posibles heladas en Veracruz

Además de la lluvia y el viento, se prevé un descenso en la temperatura entre martes y miércoles. Las autoridades advirtieron sobre la probabilidad de heladas en regiones serranas durante las madrugadas del resto de la semana.

