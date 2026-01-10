“Vanguardia” acusa uso indebido de la justicia tras detención de su director Armando Castilla

GENERANDO AUDIO...

El Grupo Editorial Vanguardia emitió un pronunciamiento tras la detención de su director general, Armando Castilla Galindo, ocurrida este viernes en el aeropuerto de Monterrey, cuando se disponía a abordar un vuelo doméstico.

Hasta el momento, autoridades no han informado de manera oficial las causas de la detención ni el estatus de la carpeta de investigación.

Medio señala irregularidades en la detención

En un comunicado, Vanguardia sostuvo que la detención fue arbitraria y desproporcionada, y afirmó que se utilizó el sistema de procuración de justicia de manera indebida.

De acuerdo con el grupo editorial, el caso tendría su origen en una controversia mercantil relacionada con un inmueble ubicado en Saltillo, Coahuila, propiedad de la familia Castilla Galindo, el cual —según el medio— no se encuentra embargado ni bajo litigio penal.

Conflicto mercantil, según “Vanguardia”

El medio explicó que el inmueble está dado en garantía dentro de un proceso civil y que se firmó un contrato de arrendamiento para la instalación de un anuncio espectacular en una fracción del predio.

Vanguardia afirmó que, a partir de ese hecho, se configuró un proceso penal por un presunto fraude, sin que hasta ahora se haya informado públicamente quién es la contraparte ni los fundamentos legales del caso.

Cuestionan proporcionalidad y debido proceso

El grupo editorial indicó que el delito que se pretende imputar no es grave y no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que advirtió que mantener a su director privado de la libertad constituiría una violación al debido proceso.

Asimismo, alertó sobre el precedente que implicaría el uso del sistema penal para resolver disputas mercantiles.

Vanguardia pidió a las autoridades actuar con apego a la legalidad y que el caso se atienda en el ámbito mercantil correspondiente.

Hasta ahora, no existe información oficial pública que detalle los motivos de la detención.

