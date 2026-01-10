Río Bravo, la cuenca más afectada por la sequía con 53.4 %; crucial en pago de agua a EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Al cierre del año 2025, el 9.3 % del territorio nacional presentaba condiciones de sequía de moderada a excepcional, según el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional. Esta cifra es muy similar al 9.7 % registrado a mediados de diciembre.

Entre los 13 Organismos de Cuenca, el Río Bravo lidera la lista de zonas más afectadas, con 53.4 % de su superficie bajo sequía. Este dato cobra relevancia, ya que de este río se realiza el pago de agua a Estados Unidos desde México, según los acuerdos binacionales.

Municipios con sequía y condiciones anormalmente secas

El monitoreo oficial identificó 115 municipios con sequía, con mayor concentración en:

Coahuila: 29 municipios

29 municipios Sonora: 15 municipios

15 municipios Tamaulipas: 11 municipios

11 municipios Michoacán: 10 municipios

Además, hay 234 municipios con condiciones anormalmente secas, lo que evidencia que el déficit hídrico afecta a amplias zonas del país.

Lluvias recientes y zonas con déficit

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional indica que los frentes fríos y otros sistemas meteorológicos trajeron lluvias a estados como Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche.

Sin embargo, en el noroeste, norte, centro-norte y centro-occidente de México, las precipitaciones fueron inferiores al promedio climatológico, lo que provocó un aumento de áreas anormalmente secas (D0) y de sequía moderada en regiones del norte, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán.

