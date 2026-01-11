Sheinbaum recalca, independencia y soberanía de México no son negociables ante Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Desde Petatlán, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró a Estados Unidos: la soberanía nacional no está sujeta a negociación, tras las recientes amenazas de Donald Trump de iniciar “ataques terrestres” en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga.

Asimismo, durante la asamblea informativa, la mandataria subrayó este sábado que, aunque existe disposición para el diálogo, México no aceptará condiciones de subordinación.

“Colaboración sí, subordinación no”

Sheinbaum Pardo enfatizó que la relación bilateral con la administración de Donald Trump debe basarse en el respeto mutuo y el reconocimiento de que ambos son “países iguales”, reiterando su fórmula de política exterior: coordinación y colaboración en temas como seguridad y bienestar de los connacionales, pero sin ceder la autonomía del Estado mexicano.

“Platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está en negociación y esa es la independencia y la soberanía de la patria”

De igual forma, Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene contacto permanente con el Departamento de Estado de Estados Unidos para encauzar la agenda de seguridad.

México ya se ha defendido antes

De igual forma, para contextualizar su postura, la presidenta recordó los episodios en los que México ha defendido su integridad territorial frente a potencias extranjeras, como la lucha independentista iniciada en 1810 y consumada en 1821.

De ahí, pasó a la Intervención Francesa, cuando las fuerzas mexicanas tuvieron que enfrentar a las invasoras, ganando una “segunda independencia” gracias, dijo, a la resistencia de los liberales.

Mientras que, en tercer lugar, recordó la Revolución Mexicana, mencionando que en 1914 varios barcos de Estados Unidos se apostaron en Veracruz, contra los que el pueblo mexicano tuvo que defender la soberanía nacional.

Toda vez que la tensión binacional escaló luego de que Donald Trump aseguró el jueves durante una entrevista con Fox News que, tras las operaciones militares en Venezuela, su siguiente objetivo podrían ser los grupos criminales en México.

Mientras anteriormente había apuntado contra Cuba y Colombia en su campaña por Latinoamérica contra el narcotráfico, aseguró que “vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”.

En tanto que, aunque ya había “tocado” el tema anteriormente, también matizaba asegurando que el gobierno de Sheinbaum ha emprendido diversas acciones contra el crimen organizado, limitándose a ofrecer su ayuda, cambiando su posición en los últimos días, al afirmar que la mandataria está rebasada y el “narco dirige el país”.

