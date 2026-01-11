“No existe la primera clase”, asegura Noroña tras críticas por viaje a Europa

GENERANDO AUDIO...

Noroña asegura que no existe primera clase en vuelos a Europa. Foto: Cuartoscuro

De forma reciente, Gerardo Fernández Noroña volvió a estar en medio de críticas, luego de su vuelo en primera clase de Roma a Ciudad de México. A través de videos, se observa como el senador viaja cómodamente en un asiento que se convierte en cama, los cuales forman parte de las amenidades de la clase Premier One de Aeroméxico.

Tras ello, en redes sociales, Fernández Noroña fue criticado por distintos usuarios, quienes hicieron énfasis en los lujos del senador, quien respondió recientemente asegurando que no existe la primera clase.

Noroña asegura que no existe la primera clase

A través de su cuenta de X, Gerardo Noroña aseguró que no existe la primera clase de Aeroméxico en vuelos a Europa. “Pues no existe, cretino”, respondió a un usuario en X. “Ahora resulta que voy a tener que darles clases sobre las categorías en los vuelos”

¿Qué incluye la clase Premier One de Aeroméxico?

Además del asiento que se reclina completamente y se convierte en cama, en el cual se le vio a Fernández Noroña, el servicio Premier One de Aeroméxico incluye más comodidades como:

Prioridad al documentar equipaje

Abordaje preferencial

Menú exclusivo durante el vuelo

