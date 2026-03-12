Tras rechazo a la reforma electoral en San Lázaro, legisladores de Morena y aliados llegan a Palacio Nacional a revisar Plan B

GENERANDO AUDIO...

Ricardo Monreal llegó a Palacio Nacional. Foto: Uno TV

Horas después de que la Cámara de Diputados rechazara la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila llegó a Palacio Nacional para sostener una reunión con la mandataria.

En breves comentarios a la prensa, Monreal Ávila aseguró que su reunión con Sheinbaum Pardo es para revisar la agenda legislativa. Además, explicó que también podría tratarse el denominado plan b de la reforma electoral tras la negativa de aprobarla en San Lázaro.

“¿Esta revisión de agenda va a ser? Probablemente, probablemente, ya la presidenta lo anunció desde días pasados y ella siempre ha sido consecuente y congruente. Es probable que se vea yo lo anuncié. Ahora es probable que sea uno de los temas, sí se trata de otras materias sí, pero se supondría que son leyes secundarias o temas constitucionales que no estén en la reforma rechazada”, aseguró Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Hasta Palacio Nacional también llegaron, antes de las7 de la noche, el senador morenista, Ignacio Mier, y Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara Alta.

San Lázaro rechaza reforma electoral

La Cámara de Diputados rechazó darle luz verde a la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con 234 votos en contra, el pleno de San Lázaro echó para atrás la modificación a 11 artículos de la Constitución en materia electoral.

Diputados del Partido del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y el Verde votaron en contra de la reforma electoral.

Morena y algunos legisladores del Verde lograron 259 votos a favor, y un voto en abstención, por lo tanto, no alcanzó mayoría calificada.

Tras el rechazo a la reforma electoral en la Cámara de Diputados, en el Senado se vivió tensión entre Morena y sus aliados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.