Embajador de EE. UU. destaca captura del “Meño”, presunto líder de célula del Cártel del Golfo en Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

Golpe al Cártel del Golfo: detienen al “Meño”. Foto: FGR

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la detención de Manuel González Carrizales, alias “El Cherrys”, presunto integrante del Cártel del Golfo, al señalar que representa un golpe significativo contra las operaciones del grupo criminal en la ciudad de Reynosa.

A través de un comunicado, el diplomático afirmó que la captura es resultado de la cooperación y el intercambio de información entre autoridades de México y Estados Unidos.

“La detención por parte de autoridades mexicanas de González Carrizales, ‘El Cherrys’, vinculado al Cártel del Golfo, representa un golpe significativo a las operaciones de este grupo en Reynosa”, señaló.

Destacan cooperación entre México y Estados Unidos

El embajador subrayó que este tipo de acciones demuestran la importancia de la colaboración bilateral en materia de seguridad.

Indicó que el trabajo conjunto permite localizar y detener a personas vinculadas con actividades criminales, evitando que continúen operando.

Johnson añadió que, bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ambos países continuarán trabajando para fortalecer la seguridad en la región.

Presunto líder de “Los Metros”

La captura de González Carrizales ocurrió el domingo 8 de marzo de 2026, durante un operativo de fuerzas de seguridad realizado en Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con autoridades, el detenido es conocido también con los alias “El Meño” o “Cherry”, y es señalado como presunto líder de la facción “Los Metros”, una de las células del Cártel del Golfo.

Esta organización criminal opera en diversas zonas del estado de Tamaulipas, donde se le atribuyen actividades relacionadas con la generación de violencia y el control de operaciones delictivas en la región

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.