Profeco no puede multar ni sancionar por venta de tortillas en hieleras o motocicletas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró este 11 de marzo de 2026 que no puede multar ni sancionar a negocios por vender tortillas en hieleras o transportarlas en motocicletas, luego de la polémica generada por declaraciones de su delegación en Tamaulipas.

El organismo precisó que no tiene atribuciones para sancionar por condiciones sanitarias o de higiene en alimentos, por lo que las afirmaciones sobre multas de hasta 4 millones de pesos fueron incorrectas.

Profeco aclara que no puede sancionar por higiene en la venta de tortillas

La Procuraduría explicó que en ningún estado de la República puede imponer multas por temas de sanidad, higiene o manejo de alimentos, ya que esas atribuciones corresponden a otras autoridades sanitarias.

La aclaración se dio después de que el director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte, con sede en Tampico, Tamaulipas, mencionara que negocios que vendieran tortillas en hieleras o motocicletas podrían recibir sanciones económicas de hasta 4 millones de pesos.

Ante la controversia, Profeco precisó que esas declaraciones fueron erróneas y reiteró que su función es garantizar relaciones de consumo justas y transparentes, así como orientar a proveedores y consumidores.

Qué sí puede vigilar Profeco en la venta de tortillas

La dependencia recordó que, a través del Acuerdo Maíz–Tortilla, realiza distintas acciones de verificación relacionadas con el precio y la comercialización del producto.

Entre sus funciones se encuentran:

Monitorear el precio de la tortilla en más de 600 tortillerías mediante el programa Quién es Quién en los Precios

en más de mediante el programa Verificar que los establecimientos exhiban los precios de forma visible para los consumidores

de forma visible para los consumidores Revisar y calibrar básculas para garantizar que se vendan kilos completos

Además, mediante la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1-SCFI-2002, la Procuraduría verifica disposiciones relacionadas con productos derivados de la masa y la tortilla, aunque reiteró que no puede sancionar por condiciones sanitarias.

Polémica surgió por advertencias en Tamaulipas

El debate comenzó cuando la Odeco Zona Golfo-Norte exhortó a tiendas de autoservicio, misceláneas y establecimientos a suspender la venta de tortillas en hieleras en la vía pública, al considerar que podría representar riesgos para la salud de los consumidores.

El titular de esa oficina, Manuel Leal Villarreal, explicó que la medida buscaba garantizar que el producto se comercializara bajo condiciones adecuadas de higiene y almacenamiento.

Incluso se mencionó que ya se habían iniciado procesos de sanción contra al menos cuatro tiendas de autoservicio por vender tortillas en hieleras sin cumplir supuestas disposiciones.

Sin embargo, tras la aclaración oficial, Profeco reiteró que el organismo no tiene facultades para sancionar por el manejo sanitario de alimentos, por lo que su actuación se limita a vigilar precios, información al consumidor y medidas de comercialización.

