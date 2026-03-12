Menor dependencia petrolera protege a México ante crisis internacional: Ebrard

GENERANDO AUDIO...

Ebrard habló de la dependencia petrolera ante crisis global. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México tiene una menor dependencia del mercado internacional de petróleo y de combustibles refinados, por lo que el conflicto en Medio Oriente tendrá un impacto limitado en el país.

El funcionario explicó que diversas decisiones tomadas en años recientes han fortalecido la capacidad energética nacional, lo que permitiría amortiguar el impacto de posibles aumentos en los precios del petróleo a nivel global en medio de los ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel.

“Ya se anunció que los países importadores de petróleo van a poner en el mercado reservas para tratar de estabilizar el precio. México ha tomado una serie de medidas hace varios años, como, por ejemplo, comprar una refinería en Estados Unidos, medida acertada. Como, por ejemplo, construir su propia refinería en Dos Bocas. Como, por ejemplo, aumentar su capacidad de producción de refinados en todo el sistema de refinería nacional. Y eso hace que tengas menos dependencia hoy que la que tendríamos si no hubiéramos hecho eso”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Así lo expresó luego de participar en un evento del sector textil en el estado de Puebla.

La situación del petróleo en el mundo

A días de iniciados los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, los efectos comenzaron a resentirse a nivel global con el comportamiento del petróleo, luego de que Irán anunciara un bloqueo en el estrecho de Ormuz, una ruta importante para el transporte de petróleo y gas natural licuado.

En medio del conflicto, los precios del petróleo continuaron al alza y las bolsas a la baja este miércoles a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció un desbloqueo récord de reservas estratégicas de crudo para compensar los problemas de suministro desde Oriente Medio.

El barril de petróleo es ahora 20 dólares más costoso que antes del conflicto en Oriente Medio.

