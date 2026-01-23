¿Por qué este invierno es más frío y seco en México?

GENERANDO AUDIO...

El invierno 2025-2026 en México es más frío y seco por La Niña. Foto: Cuartoscuro

El invierno en México ha sorprendido por sus bajas temperaturas, mañanas heladas y fuertes contrastes térmicos, sobre todo en el norte y centro del país.

La causa principal es el fenómeno climático de La Niña, que modifica la circulación atmosférica y favorece un invierno más seco, pero con descensos marcados de temperatura, de acuerdo con especialistas de la UNAM.

La Niña provoca frío intenso y menos lluvias

El fenómeno de La Niña se caracteriza por el enfriamiento del océano Pacífico ecuatorial, lo que altera los patrones climáticos a nivel global.

En el caso de México, este fenómeno suele generar menos lluvias, cielos despejados y noches muy frías, especialmente en el norte y centro del país.

“El comportamiento y la cantidad de los frentes fríos están directamente relacionados con cambios en la circulación atmosférica del hemisferio norte, particularmente en el jet de latitudes medias. Este jet es una corriente de vientos intensos que circula a gran altitud y funciona como una ‘autopista’ para los sistemas de tormenta y los frentes fríos”. Alejandro Jaramillo, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM

Aunque pudiera pensarse que hay más frentes fríos, en realidad su número es menor al promedio histórico. Actualmente, se registran los frentes fríos 30 y 31, de un total de 48 pronosticados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Frentes fríos seguirán hasta primavera

El especialista aclaró que los frentes fríos pueden presentarse hasta marzo o incluso mayo, pero eso no significa que el invierno se alargue. Astronómicamente, el invierno en el hemisferio norte ocurre sólo en diciembre, enero y febrero.

Durante esta temporada seca, los días pueden ser templados o cálidos, mientras que las temperaturas nocturnas bajan drásticamente, lo que explica la sensación de frío intenso, aun sin lluvias constantes.

“Bajo condiciones de La Niña, el jet tiende a desplazarse ligeramente hacia el norte y a volverse más ondulado, lo que provoca que muchos frentes fríos sigan trayectorias más septentrionales, afectando principalmente al centro y noroeste de Estados Unidos. Como consecuencia, menos frentes fríos alcanzan México, especialmente el norte y el centro, reforzando un invierno más seco”. Alejandro Jaramillo, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM

Masa de aire polar y tormentas invernales intensifican el frío

En los últimos días, el ingreso de una masa de aire polar y la tercera tormenta invernal de la temporada han reforzado el descenso térmico. Estos sistemas provocan vientos fuertes, lluvias, nevadas y caída de aguanieve, principalmente en estados del norte.

Autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, abrigarse adecuadamente y proteger a niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable, ya que los cambios de temperatura seguirán presentándose en las próximas semanas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.