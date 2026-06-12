Posible granizo y lluvia afectarán CDMX este viernes 12 de junio

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Se prevén lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible granizo.

La Ciudad de México y el Estado de México registrarán condiciones de lluvia durante este viernes 12 de junio, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, principalmente durante la tarde.

Durante la mañana, el ambiente será fresco, con cielo medio nublado a nublado y presencia de bancos de niebla en zonas altas de la región. Conforme avance el día, se espera un ambiente templado a cálido, con incremento en la nubosidad y mayor potencial de precipitaciones.

⛈️☔️🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/2W6JbZnX9c — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 12, 2026

Lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en el Estado de México

Por la tarde, se pronostican lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en 24 horas para zonas del Estado de México, especialmente en las regiones centro, suroeste y este de la entidad.

En tanto, para la Ciudad de México se esperan lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas. Las autoridades también advierten que estas condiciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperaturas y viento para este viernes

La temperatura máxima estimada en la Ciudad de México será de entre 25 y 27 grados Celsius, mientras que la mínima oscilará entre 14 y 16 grados.

Para el resto de la región se prevé viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Persistirá el ambiente nublado durante el día

El pronóstico indica que el cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte de la jornada, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas ante posibles afectaciones derivadas de las lluvias.

Las condiciones de precipitación previstas para este viernes podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad y complicaciones en la movilidad, especialmente durante la tarde y noche.

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