Desfile de Alebrijes Monumentales 2026: cuándo, dónde y a qué hora verlo

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Desfile de Alebrijes Monumentales 2026. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer todos los detalles del próximo Desfile de Alebrijes Monumentales que se llevará a cabo este 2026. Además de la convocatoria con los requisitos y premios que recibirían los participantes, informaron la fecha, ruta y horario en que se realizará este evento en la capital del país.

Desfile de Alebrijes Monumentales 2026 en CDMX: fecha, ruta y horario

De acuerdo con el Museo de Arte Popular, recinto que organiza este evento cultural, la décima octava edición del Desfile de Alebrijes Monumentales se organizará el próximo sábado 17 de octubre de 2026.

Según el museo capitalino, la celebración comenzará a mediodía, justo a las 12:00 horas, partiendo del Zócalo de la CDMX, en el Centro Histórico de la ciudad.

La ruta del desfile será la siguiente:

Comenzará en el Zócalo capitalino

Seguirá por avenida 5 de Mayo

Pasará a avenida Juárez

Se incorporará a avenida Paseo de la Reforma

El destino es el Ángel de la Independencia

Después del desfile, los alebrijes monumentales permanecerán en exhibición en las aceras norte y sur de Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz, desde el sábado 17 de octubre y hasta las 20:00 horas del domingo 8 de noviembre de 2026.

Los premios para los concursantes

El Museo de Arte Popular también informó que quienes quieran participar en el desfile con un alebrije podrán encontrar el formato de registro electrónico a partir del viernes 19 de junio y hasta el viernes 21 de agosto en el siguiente enlace de la página oficial del Museo de Arte Popular: www.map.cdmx.gob.mx.

Quienes concursen y ganen los tres primeros lugares podrán recibir los siguientes tres premios económicos:

Primer lugar: 70 mil pesos

Segundo lugar: 50 mil pesos

Tercer lugar: 40 mil pesos

¡Ojo! Además de éstos, indicaron que se entregarán premios de 10 mil pesos para 11 piezas que reciban menciones honoríficas.

Por último, indicaron que la premiación se llevará a cabo el sábado 24 de octubre de 2026 a las 18:00 horas, justo en la sede del Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano.

Si quieren conocer la convocatoria completa del concurso, puede visitar este enlace para saber todos los detalles.

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