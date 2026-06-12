Campo Marte suspende actividades matutinas del Mundial tras lluvias

GENERANDO AUDIO...

Campo Marte suspende actividades diurnas por lluvias. Foto: Cuartoscuro

Las actividades diurnas programadas para este viernes 12 de junio en el Campo Marte 26 Santander, el Fan Fest instalado en la Ciudad de México (CDMX) con motivo del Mundial 2026, fueron suspendidas debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas y a las afectaciones provocadas por la acumulación de agua en distintas áreas del recinto, informaron los organizadores a través de un comunicado oficial.

La medida fue anunciada un día después del inicio de operaciones del espacio dedicado a la Copa Mundial de Futbol 2026. Los organizadores señalaron que durante la jornada se realizarán adecuaciones y ajustes operativos para garantizar mejores condiciones para los asistentes.

¿Por qué Campo Marte 26 Santander suspendió sus actividades matutinas?

A través de un aviso difundido en sus canales oficiales, los organizadores informaron que las actividades diurnas programadas para este viernes 12 de junio en CDMX no se llevarán a cabo.

Según el comunicado, la decisión fue tomada debido a las fuertes lluvias registradas durante la jornada previa y a las afectaciones ocasionadas por la acumulación de agua en algunas zonas de Campo Marte.

“Durante la jornada realizaremos adecuaciones del recinto y ajustes operativos para mejorar la experiencia de los asistentes y garantizar mejores condiciones para el evento“, indicaron los organizadores.

Asimismo, señalaron que a lo largo del día compartirán información y actualizaciones relacionadas con la programación del evento, incluido el Music Pavilion, mediante sus plataformas oficiales.

Hasta el momento, no se ha informado sobre afectaciones a las actividades nocturnas ni sobre posibles cambios en las presentaciones musicales previstas para este viernes.

¿Qué actividades ofrece Campo Marte 26 durante el Mundial 2026?

Campo Marte 26 Santander es un espacio temático creado para seguir las actividades del Mundial de Futbol 2026 en la CDMX. El recinto se ubica en Campo Marte, en la zona de Polanco, y combina experiencias deportivas, gastronómicas, culturales y musicales.

Entre sus principales atractivos destacan:

Transmisión de partidos: cuenta con pantallas gigantes para seguir en vivo los encuentros mundialistas

Experiencia gastronómica: mediante la propuesta “México de Mis Sabores”, chefs y cocineras tradicionales presentan platillos representativos de las 32 entidades del país

Music Pavilion: espacio dedicado a conciertos y espectáculos musicales con artistas nacionales e internacionales

Actividades culturales: incluye exhibiciones de lucha libre, zonas de descanso y áreas enfocadas en experiencias recreativas

Casa México: centro de trabajo habilitado para periodistas nacionales y extranjeros que realizan la cobertura del torneo

De acuerdo con los organizadores, el acceso a las actividades diurnas, como la transmisión de partidos y la oferta gastronómica, requiere un boleto distinto al utilizado para los conciertos nocturnos del Music Pavilion.

Campo Marte 26 inició operaciones el 11 de junio

El recinto abrió sus puertas el 11 de junio como parte de las actividades vinculadas al Mundial 2026 y tiene previsto operar hasta el próximo 19 de julio.

Los organizadores reiteraron el llamado a los asistentes para mantenerse atentos a las redes sociales oficiales, donde se darán a conocer posibles actualizaciones sobre horarios, programación y reapertura de las actividades suspendidas.

¿Tienes uno información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al mome