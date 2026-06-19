Posible lluvia y granizada en CDMX para este viernes 19 de junio

GENERANDO AUDIO...

CDMX y Edomex esperan lluvias fuertes con granizo. FOTO: Archivo Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán un viernes marcado por las lluvias fuertes, posibles granizadas y descargas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para este 19 de junio. Las autoridades prevén precipitaciones importantes durante la tarde, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Durante la mañana se espera un ambiente de templado a fresco en la región. En las zonas altas, las condiciones serán más frías y podrían presentarse lluvias aisladas desde las primeras horas del día.

Lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en Edomex

Por la tarde, el cielo pasará de medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, acumulando entre 25 y 50 milímetros en 24 horas.

En el Estado de México, principalmente en las regiones del noroeste, centro y suroeste, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros en el mismo periodo.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento fuerte, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales.

Temperaturas previstas para CDMX y Toluca

A pesar de las lluvias, durante la tarde se mantendrá un ambiente de templado a cálido.

Para la Ciudad de México, la temperatura máxima será de entre 24 y 26 grados Celsius, mientras que la mínima oscilará entre 13 y 15 grados.

En Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de entre 9 y 11 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 21 y 23 grados.

Viento con rachas de hasta 40 km/h

El pronóstico también contempla viento del sur y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 km/h en distintas zonas de la región.

Las condiciones meteorológicas podrían mantenerse inestables durante la jornada, por lo que se recomienda estar atento a los avisos oficiales sobre el desarrollo de las lluvias.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.