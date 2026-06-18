Bloqueos en CDMX golpean a más de mil restaurantes, denuncia la Canirac

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Bloqueos en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) alzó la voz en contra de los bloqueos en la Ciudad de México y le pidió al Gobierno y manifestantes que lleguen a un acuerdo, ya que las manifestaciones en la capital han afectado a más de mil restaurantes.

Más de mil restaurantes afectados por bloqueos en la CDMX

A través de un comunicado, la Canirac manifestó que respeta las marchas pacíficas y la libertad a manifestarse, pero las protestas no deben afectar la operación de los negocios. Se estima que hasta el momento se han visto perjudicados más de mil restaurantes, 10 mil trabajadores, además de proveedores, repartidores, productores y familias que dependen de esta actividad.

Se estima que por los bloqueos se pierden alrededor de 100 mil clientes cada jornada.

“Para el sector restaurantero, un bloqueo significa mesas vacías, reservaciones canceladas, trabajadores que no pueden llegar, proveedores detenidos, alimentos que se pierden, ventas que no se recuperan y empleos que se ponen bajo presión”, expresó la Canirac.

También mencionó que las afectaciones a los restaurantes son provocadas por los operativos y cierres viales que se realizan en la capital del país para facilitar el traslado de los equipos de futbol que participan en el Mundial y de los aficionados que se dirigen hacia el estadio.

“Entendemos la necesidad de ordenar la ciudad y garantizar seguridad; sin embargo, esos dispositivos no pueden traducirse en cierres prolongados, falta de información o restricciones que paralicen zonas completas sin coordinación previa con los sectores afectados”.

Canirac pide que se solucionen los bloqueos en la CDMX

La Canirac deja en claro que el diálogo político no puede desarrollarse mientras se para la actividad del sector restaurantero, por lo que hace un llamado al Gobierno federal y de la CDMX para que asuman con responsabilidad el manejo del conflicto. “El diálogo debe continuar, pero la ciudad también debe funcionar”.

A los manifestantes se les pide que continúen con sus protestas sin imponer una carga económica a los trabajadores y negocios.“No a la normalización de bloqueos que dañan el empleo, el turismo, la movilidad, el comercio formal y la vida diaria de la ciudad”.

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