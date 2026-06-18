Video: bastón en vías causa cortocircuito, explosión y humo en Metro Zaragoza

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Bastón provoca cortocircuito en estación Zaragoza de la Línea 1. Foto: Cuartoscuro

Usuarios del Metro de la Ciudad de México captaron una intensa nube de humo en la estación Zaragoza de la Línea 1, luego de que se registrara un cortocircuito y una posterior explosión en la zona de vías. El incidente provocó momentos de incertidumbre entre los pasajeros y obligó a realizar maniobras de atención por parte del personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo varios usuarios desalojan el andén mientras otros graban el sitio donde se originó el incidente.

Buena tarde. Al momento la circulación de los trenes en la Línea 1 es continua, luego de que personal del Sistema atendió un cortocircuito provocado por la caída de un objeto metálico (bastón) a la zona de vías en la estación Zaragoza.



Exhortamos a las personas usuarias a… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 18, 2026

¿Qué provocó el cortocircuito en la Línea 1?

De acuerdo con el STC Metro, el incidente ocurrió después de que un bastón metálico cayera accidentalmente a las vías en la estación Zaragoza.

A través de sus canales oficiales, el organismo informó:

“Buena tarde. Al momento la circulación de los trenes en la Línea 1 es continua, luego de que personal del Sistema atendió un cortocircuito provocado por la caída de un objeto metálico (bastón) a la zona de vías en la estación Zaragoza”.

El Metro también exhortó a los usuarios a resguardar sus pertenencias mientras permanecen en el andén y respetar la línea de seguridad, ya que la caída de objetos metálicos puede generar cortocircuitos y afectar la operación del servicio.

Metro explica cómo ocurrió el incidente

Posteriormente, el director general del STC Metro difundió un mensaje en el que detalló que el bastón pertenecía a una persona con discapacidad visual que intentaba abordar el tren.

“En el Metro trabajamos todos los días para brindar un servicio seguro para todas y todos, especialmente para las personas con discapacidad que utilizan nuestra red”, señaló.

El funcionario explicó que el bastón cayó accidentalmente a la zona de vías, provocando un arco eléctrico y una interrupción momentánea del servicio en la estación Zaragoza.

Video muestra el momento de la caída del bastón

Las cámaras de seguridad del Metro captaron el momento en que ocurrió el incidente. En las imágenes se observa a una persona con discapacidad visual intentando abordar el tren. Mientras utilizaba el bastón para orientarse hacia la puerta de acceso, el objeto cayó accidentalmente a las vías.

En el Metro trabajamos todos los días para brindar un servicio seguro para todas y todos, especialmente para las personas con discapacidad que utilizan nuestra red.



Les compartimos este video de línea 1 en el que, de manera accidental, un bastón de apoyo utilizado por una… pic.twitter.com/Ov4vAn79Kq — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 18, 2026

Tras percatarse de la situación, la persona retrocedió para mantenerse alejada del borde del andén. Una usuaria que se encontraba cerca se acercó para auxiliarla; sin embargo, el pasajero decidió no abordar el tren debido a que había perdido su herramienta de apoyo.

Momentos después, cuando el convoy cerró puertas e inició su marcha, se produjo un chispazo que generó humo en la zona, derivado del contacto del objeto metálico con las instalaciones eléctricas de las vías.

Servicio continuó tras la atención del incidente

El STC Metro informó que personal especializado atendió el cortocircuito y que la circulación de los trenes en la Línea 1 continuó operando con normalidad una vez controlada la situación.

#MetroAlMomento:



Se normaliza paulatinamente la circulación de los trenes en la Línea 1, luego de que personal del Sistema atendió un cortocircuito provocado por la caída de un objeto metálico (bastón) a la zona de vías en la estación Zaragoza.



Exhortamos a las personas… pic.twitter.com/J1QdPFqlj8 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 18, 2026

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones en los andenes para evitar la caída de objetos que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios y afectar la operación del sistema.

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