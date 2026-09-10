Pronostican chubascos, granizo y descargas eléctricas en CDMX

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El ambiente será cálido durante la tarde, con cielo nublado

Este jueves 10 de septiembre, la Ciudad de México tendrá cielo parcialmente nublado a medio nublado durante la mañana, con ambiente fresco. Para la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias con intervalos de chubascos.

En el Estado de México, las zonas altas tendrán ambiente frío durante las primeras horas del día y existe posibilidad de bancos de niebla. Por la tarde, tanto en territorio mexiquense como en la CDMX se prevén condiciones para lluvias.

Durante la tarde de este jueves se pronostican lluvias con intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas en la Ciudad de México y el Estado de México. Las precipitaciones podrán estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El ambiente será cálido durante la tarde, con cielo medio nublado a nublado en la región.

¿Cuál será la temperatura en la Ciudad de México?

Para la Ciudad de México se estima una temperatura máxima de 25 a 27 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 12 y 14 °C.

También se espera viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

¿Qué temperatura se espera en Toluca?

Para la ciudad de Toluca, en el Estado de México, se pronostica una temperatura máxima de 21 a 23 °C y una mínima de 8 a 10 °C.

Las condiciones de lluvia se concentrarán principalmente durante la tarde, cuando se prevé mayor nubosidad en la región, además de la posibilidad de actividad eléctrica y granizo.

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