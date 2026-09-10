Línea 12 del Metro operará sólo de Mixcoac a San Andrés Tomatlán del 12 al 16 de septiembre

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Línea 12 sólo operará algunas estaciones del 12 al 16. Foto: Cuartoscuro

Del 12 al 16 de septiembre, la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México operará únicamente entre las estaciones Mixcoac y San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos, debido a trabajos de mantenimiento en las vías.

Durante este periodo, el tramo Tláhuac-Lomas Estrella permanecerá sin servicio de trenes y las estaciones estarán cerradas. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la medida se debe a la sustitución del aparato de vía 13-23, ubicado entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11.

El Metro informa que del 12 al 16 de septiembre, la Línea 12 funcionará únicamente de la estación Mixcoac a la estación San Andrés Tomatlán y viceversa. pic.twitter.com/WVU6kiYUGl — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 9, 2026

¿Hasta cuándo se restablecerá el servicio con normalidad?

La operación completa de la Línea 12, de Tláhuac a Mixcoac, se reanudará el jueves 17 de septiembre a las 5:00 horas.

A partir de ese momento, los trenes volverán a realizar sus recorridos habituales en ambos sentidos. El Metro pidió a los usuarios tomar en cuenta las modificaciones para programar sus viajes durante las fechas señaladas.

Como alternativas para los habitantes de la zona oriente, el organismo señaló la terminal Constitución de 1917 de la Línea 8; mientras que para usuarios de la zona sur recomendó considerar la terminal Tasqueña de la Línea 2.

De igual manera, del día 12 al 16 de septiembre, en el tramo Tláhuac-Lomas Estrella las estaciones estarán cerradas y no habrá paso de trenes.

Con apoyo de @RTP_CiudadDeMex se ofrecerá servicio alterno, desde Tláhuac hasta San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con el… pic.twitter.com/smO2KkZifD — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 9, 2026

¿Qué estaciones de la Línea 12 estarán cerradas?

Del 12 al 16 de septiembre, no habrá circulación de trenes en el tramo Tláhuac-Lomas Estrella y las estaciones permanecerán cerradas.

El servicio de la Línea 12 funcionará únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán y viceversa, con los horarios habituales del Metro para días laborables y festivos.

De acuerdo con el informe, estarán cerradas estas estaciones de la Línea 12, correspondientes al tramo Tláhuac-Lomas Estrella:

Tláhuac

Tlaltenco

Zapotitlán

Nopalera

Olivos

Tezonco

Periférico Oriente

Calle 11

Lomas Estrella

Para atender a los usuarios afectados por la suspensión parcial, se contará con el apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que ofrecerá un servicio alterno desde Tláhuac hasta San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con el respectivo circuito de retorno.

¿Por qué cerrará el tramo Tláhuac-Lomas Estrella?

Los trabajos comenzarán desde las primeras horas del sábado 12 de septiembre y se extenderán hasta la conclusión de la jornada del miércoles 16 de septiembre.

El aparato de vía permite realizar cambios de dirección a los trenes y redireccionarlos hacia Mixcoac o Tláhuac, particularmente cuando se establecen servicios provisionales.

De acuerdo con el Metro, especialistas en instalaciones fijas identificaron que este equipo llegó al término de su vida útil, después de haber sido utilizado de manera intensiva como punto de retorno de los trenes durante la rehabilitación de la Línea 12.

El organismo señaló que la circulación de los trenes se realiza bajo condiciones de seguridad y con mantenimiento preventivo y correctivo, además de la verificación del trazo y perfil de las vías.

El Metro precisó que los aparatos de cambio de vía forman parte de los equipos electromecánicos de las instalaciones fijas y son independientes de las obras civiles y estructurales de túneles, viaductos de superficie o elevados.

¿Qué trabajos se realizarán en la Línea 12?

La sustitución del aparato de vía 13-23 contempla diferentes trabajos de mantenimiento, entre ellos:

Cambio de 140 durmientes de madera por nuevas piezas de concreto

Utilización de 300 metros cúbicos de balasto

600 metros lineales de rectificación del trazo y perfil de vía

Verificación del funcionamiento de los aparatos de dilatación

Revisión de la geometría de la vía

El objetivo es mantener en condiciones óptimas de funcionamiento el sistema de vías en el tramo Periférico Oriente-San Andrés Tomatlán.

Para realizar estas labores será necesario mantener la vía libre para permitir el paso de vehículos ferroviarios especiales que trasladarán los materiales desde los talleres de Tláhuac hasta la zona donde se realizarán los trabajos.

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