Discriminación en CDMX: mujeres y apariencia, entre los principales motivos
Casi la mitad de las personas encuestadas en la Ciudad de México (CDMX) reportó haber sido discriminada o menospreciada al menos una vez durante los últimos cuatro años. De acuerdo con la EDIS-2026, presentada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), 46% de las personas consultadas señaló haber vivido alguna experiencia de este tipo entre 2022 y 2026.
¿Cuáles son los principales motivos de discriminación en CDMX?
Entre los principales motivos de discriminación aparecen las opiniones políticas, ser mujer y la apariencia personal, además del peso o la estatura y la clase social. Los resultados de la EDIS-2026 ubican las opiniones políticas como el principal motivo reportado, con 22% de las menciones.
En segundo lugar, aparecen ser mujer y la forma de vestir o el arreglo personal, ambos con 20%. Le siguen el peso o la estatura, con 18%, y la clase social, con 16%.
La encuesta incorpora una nueva metodología que pone en el centro las experiencias concretas de discriminación, así como los motivos, prácticas y espacios donde ocurren. Debido a estos cambios, el COPRED señala que los resultados de la EDIS-2026 no son directamente comparables con las ediciones anteriores.
El tono de piel y la corporalidad también marcan diferencias
La EDIS-2026 permitió profundizar en aspectos como el tono de piel y la corporalidad. En el caso del color de piel, este motivo ocupó el octavo lugar entre las causas de discriminación.
Los resultados muestran que 19% de las personas con tonos de piel más oscuros, reportaron haber experimentado discriminación por este motivo, frente a 8% de quienes tienen tonos de piel más claros.
- La corporalidad también presenta diferencias importantes, particularmente entre las mujeres. 18% de las mujeres con corporalidades delgadas reportaron discriminación por peso o estatura, frente a 31% de aquellas con corporalidades de mayor volumen.
Entre los hombres, la diferencia fue menor: 19% entre quienes tienen corporalidades delgadas frente a 21% entre quienes tienen corporalidades de mayor volumen.
¿Dónde ocurre más la discriminación?
La calle o el transporte público concentran el mayor porcentaje de menciones, con 12%.
Después aparecen los negocios, centros comerciales y establecimientos de autoservicio, así como las instancias de seguridad y procuración de justicia, con 9% cada uno. Los servicios médicos y las oficinas de gobierno registraron 8% de las menciones, respectivamente.
Al agrupar los casos registrados en negocios, centros comerciales y establecimientos de autoservicio con los ocurridos en restaurantes y bares, los establecimientos mercantiles concentran 15% de las menciones, convirtiéndose en el ámbito con mayor incidencia.
La presidenta del COPRED, Geraldina González de la Vega Hernández, destacó que la apariencia, la corporalidad y el tono de piel pueden relacionarse con prejuicios que terminan afectando el ejercicio de derechos.
- La EDIS-2026 también identificó mayores niveles de rechazo hacia personas con identidades de género u orientaciones sexuales no normativas, personas que viven con VIH y personas migrantes.
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