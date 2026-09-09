Discriminación en CDMX: mujeres y apariencia, entre los principales motivos

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A las mujeres se les sigue discriminando en CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Casi la mitad de las personas encuestadas en la Ciudad de México (CDMX) reportó haber sido discriminada o menospreciada al menos una vez durante los últimos cuatro años. De acuerdo con la EDIS-2026, presentada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), 46% de las personas consultadas señaló haber vivido alguna experiencia de este tipo entre 2022 y 2026.

¿Cuáles son los principales motivos de discriminación en CDMX?

Entre los principales motivos de discriminación aparecen las opiniones políticas, ser mujer y la apariencia personal, además del peso o la estatura y la clase social. Los resultados de la EDIS-2026 ubican las opiniones políticas como el principal motivo reportado, con 22% de las menciones.

En segundo lugar, aparecen ser mujer y la forma de vestir o el arreglo personal, ambos con 20%. Le siguen el peso o la estatura, con 18%, y la clase social, con 16%.

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El COPRED presentó la EDIS-2026, una herramienta para conocer cómo se manifiesta la discriminación en la Ciudad de México y generar evidencia para prevenirla y eliminarla.



Lee más aquí: https://t.co/FIEQ3K3m1A pic.twitter.com/M7dPXq0hin — COPRED CDMX (@COPRED_CDMX) September 8, 2026

La encuesta incorpora una nueva metodología que pone en el centro las experiencias concretas de discriminación, así como los motivos, prácticas y espacios donde ocurren. Debido a estos cambios, el COPRED señala que los resultados de la EDIS-2026 no son directamente comparables con las ediciones anteriores.

El tono de piel y la corporalidad también marcan diferencias

La EDIS-2026 permitió profundizar en aspectos como el tono de piel y la corporalidad. En el caso del color de piel, este motivo ocupó el octavo lugar entre las causas de discriminación.

Los resultados muestran que 19% de las personas con tonos de piel más oscuros, reportaron haber experimentado discriminación por este motivo, frente a 8% de quienes tienen tonos de piel más claros.

La corporalidad también presenta diferencias importantes, particularmente entre las mujeres. 18% de las mujeres con corporalidades delgadas reportaron discriminación por peso o estatura, frente a 31% de aquellas con corporalidades de mayor volumen.

Entre los hombres, la diferencia fue menor: 19% entre quienes tienen corporalidades delgadas frente a 21% entre quienes tienen corporalidades de mayor volumen.

¿Dónde ocurre más la discriminación?

La calle o el transporte público concentran el mayor porcentaje de menciones, con 12%.

Después aparecen los negocios, centros comerciales y establecimientos de autoservicio, así como las instancias de seguridad y procuración de justicia, con 9% cada uno. Los servicios médicos y las oficinas de gobierno registraron 8% de las menciones, respectivamente.

Al agrupar los casos registrados en negocios, centros comerciales y establecimientos de autoservicio con los ocurridos en restaurantes y bares, los establecimientos mercantiles concentran 15% de las menciones, convirtiéndose en el ámbito con mayor incidencia.

¿Sabes en dónde denunciar la discriminación?



El #COPRED cuenta con distintas vías de comunicación para brindarte apoyo, orientación y atención especializada para cualquier presunto acto de discriminación. pic.twitter.com/79nePjkiPc — COPRED CDMX (@COPRED_CDMX) June 17, 2026

La presidenta del COPRED, Geraldina González de la Vega Hernández, destacó que la apariencia, la corporalidad y el tono de piel pueden relacionarse con prejuicios que terminan afectando el ejercicio de derechos.

La EDIS-2026 también identificó mayores niveles de rechazo hacia personas con identidades de género u orientaciones sexuales no normativas, personas que viven con VIH y personas migrantes.

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