Fiestas Patrias 2026: encienden iluminación en el Zócalo CDMX en honor a las mujeres

GENERANDO AUDIO...

Encienden iluniación patria en el Zócalo de CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) se llenó de luz para recordar a cuatro mujeres que tuvieron un papel destacado en la lucha por la Independencia. Este año, la iluminación de las Fiestas Patrias 2026 está dedicada a Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez y Gertrudis Bocanegra.

Luminarias en Zócalo

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el encendido de los adornos conmemorativos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia y destacó que el homenaje busca recuperar la participación de las mujeres en un episodio fundamental de la historia de México.

“Hoy, al iluminar a las madres de la patria, encendemos también un homenaje a todas las mujeres de México”, expresó la mandataria durante el acto realizado en la Plaza de la Constitución.

El Zócalo de la Ciudad de México se enciende con la memoria e historia de Josefa Ortíz Téllez-Girón, Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez y Gertrudis Bocanegra.



Honrar a nuestras Madres de la Patria en la plaza más importante del país es reconocer la huella imborrable de todas… pic.twitter.com/InHbEISeah — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 9, 2026

Las mujeres que protagonizan el alumbrado

Entre las figuras representadas se encuentra Josefa Ortiz Téllez-Girón, a quien se reconoce por haber alertado a líderes insurgentes sobre el descubrimiento de la conspiración independentista, situación que aceleró el inicio del movimiento armado.

También aparece Leona Vicario, quien apoyó la causa insurgente desde los ámbitos financiero, organizativo e intelectual y defendió la participación política de las mujeres.

La iluminación rinde homenaje además a María Ignacia Rodríguez, quien enfrentó persecución y destierro debido a sus ideas relacionadas con la libertad.

La cuarta figura es Gertrudis Bocanegra, reconocida por organizar una red de apoyo a los insurgentes y quien fue ejecutada por las fuerzas coloniales sin abandonar sus convicciones.

¿Dónde se colocó la iluminación?

Las figuras y mosaicos luminosos fueron instalados en distintos puntos del Centro Histórico, entre ellos el Edificio de Gobierno de la Ciudad de México, el Palacio del Ayuntamiento, el Congreso capitalino, el Edificio Mercaderes y la bocacalle de 20 de Noviembre.

El alumbrado también llegará a otros espacios de la capital, como las avenidas Reforma e Insurgentes, la Alameda Central y Chapultepec.

Para la instalación se utilizaron 45 mil focos LED, 30 mil metros de escarcha y festón, 10 mil metros de manguera luminosa, además de miles de kilos de varilla y alambrón, 40 mil metros de cable de alimentación y 450 mallas de 1.5 por 1.5 metros.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.