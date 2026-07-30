Pronostican chubascos intensos y granizo para este jueves en el Valle de México

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Se prevé cielo nublado con probabilidad de chubascos FOTO: Cuartoscuro

Las lluvias fuertes volverán a presentarse este jueves 30 de julio en la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Durante la tarde se espera un ambiente templado a cálido, cielo de medio nublado a nublado y condiciones para chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por la mañana, el ambiente será fresco a templado en la región, con condiciones de frío y bancos de niebla en zonas altas. Las autoridades también prevén viento del este y sureste con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

⛈️☔️🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/F55DEdyzfe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 30, 2026

Lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible granizo en CDMX y Edomex

El pronóstico indica chubascos y lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros en 24 horas, principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México, especialmente en las zonas centro, oeste y suroeste.

Además de la lluvia, existe probabilidad de descargas eléctricas y caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos o afectaciones derivadas de las precipitaciones.

Temperaturas previstas para el Valle de México

En la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 25 a 27 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 13 y 15 °C.

Para Toluca, en el Estado de México, se espera una temperatura máxima de 23 a 25 °C y una mínima de 9 a 11 °C.

El viento será del este y sureste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en el Valle de México.

Las condiciones meteorológicas previstas se mantendrán durante el transcurso del jueves, con mayor probabilidad de lluvia durante la tarde.

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