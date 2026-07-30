Metrobús estrenará ruta: conectará las Terminales 1 y 2 del AICM; horario, costo y forma de pago

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Metrobus conectará terminal 1 y 2 del AICM. Foto: Cuartoscuro

El Metrobús operará, a partir del 1 de agosto de 2026, el servicio de conexión interna entre las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez. El recorrido funcionará todos los días con una tarifa de 30 pesos, la misma que aplica para la Ruta Quetzalcóatl, informó el aeropuerto en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.

¿Cómo será el servicio de Metrobús entre las Terminales 1 y 2?

El nuevo servicio permitirá trasladarse entre ambas terminales sin salir de las instalaciones del AICM.

De acuerdo con las autoridades, el servicio operará:

Inicio de operaciones: 1 de agosto de 2026

1 de agosto de 2026 Horario: de 4:30 a 00:00 horas , de lunes a domingo

de , de lunes a domingo Frecuencia: aproximadamente cada 12 minutos

aproximadamente Tarifa: 30 pesos

El acceso podrá realizarse mediante los métodos de pago habilitados en el sistema Metrobús, entre ellos:

Tarjeta de Movilidad Integrada

Tarjetas bancarias de crédito y débito , nacionales e internacionales

, nacionales e internacionales Relojes inteligentes con tecnología NFC

con tecnología NFC Teléfonos inteligentes con tecnología NFC

Piden identificar correctamente las unidades

El AICM informó que las zonas de ascenso y descenso estarán señalizadas y contarán con personal para orientar a los usuarios durante el servicio.

Además, pidió a quienes aborden en la Terminal 2 verificar el letrero de las unidades para distinguir el servicio de conexión interna del Metrobús de la Ruta Quetzalcóatl con destino a la estación Amajac, a fin de evitar confusiones.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad y Metrobús señalaron que esta medida busca mejorar la movilidad de los pasajeros y facilitar el traslado entre ambas terminales de la terminal aérea.

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