Fiscalía CDMX detiene a dos mujeres por despojo de casa en la Del Valle

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Fiscalía informa que seguirá investigando para aclarar despojo. FOTO: Cuartoscuro

Vecinos de la colonia Del Valle denunciaron una red de despojo que afecta a los habitantes de la alcaldía Benito Juárez, y solictaron la intervención de las autoridades de la Ciudad de México (CDMX). Los afectados identifican a Virginia Vázquez y su hija Diana como las invasoras, hoy la Fiscalía CDMX las detuvo.

Elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Virginia “N” y Diana “N” por su probable participación en el despojo de una casa en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, las ubicaron en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc. Después fueron llevadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedaron a disposición de un juez.

La Fiscalía CDMX informa avances sobre el caso de Cerrada de Matías Romero, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.



Agentes de la @PDI_FGJCDMX aprehendieron hoy en la colonia Doctores a Virginia “N” y Diana “N” por su probable participación en el delito de despojo.… pic.twitter.com/4EuYOJpQE1 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 30, 2026

La investigación comenzó el 21 de julio de 2026, cuando propitario de la casa recibió una alerta de su sistema de seguridad y vio que había personas dentro del inmueble, ubicado en Cerrada de Matías Romero 18. Según las investigaciones, las dos mujeres habrían entrado y ocupado la propiedad sin permiso.

¡¡EXIGIMOS ACCIÓN PENAL CONTRA LA INVASORA!!



La misma mujer ha sido identificada por vecinos como participante en al menos dos invasiones de viviendas en la misma cerrada. A pesar de ello, permanece en libertad. Los vecinos ya hicimos el trabajo de identificación, con… pic.twitter.com/eW5zjuxs44 — Enlace Del Valle (@EnlaceDelValle) July 25, 2026

Para investigar el caso, la Fiscalía reunió el testimonio de la denunciante y de nueve testigos. También revisó videos, realizó inspecciones y obtuvo peritajes, incluido uno sobre las cerraduras. Con esas pruebas, el Ministerio Público consiguió que un juez autorizara las órdenes de aprehensión.

Además, el 25 de julio la Fiscalía aseguró la casa para evitar que la situación empeorara. El 28 de julio, un juez confirmó esa medida.

Este caso forma parte de las investigaciones por posibles despojos en la colonia Del Valle. Durante 2026, la Fiscalía ha abierto 30 carpetas de investigación por hechos similares en esa zona.

La dependencia informó que seguirá investigando para aclarar lo ocurrido, identificar si hay más personas involucradas y proteger el patrimonio de las personas afectadas.

De acuerdo con la ley, las dos mujeres son consideradas inocentes mientras un juez no determine lo contrario mediante una sentencia.

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