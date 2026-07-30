Brugada anuncia la reconstrucción de las estatuas de Castro y Guevara

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Un grupo de manifestantes solicitara su reinstalación. FOTO: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que su administración reconstruirá las esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara en otro punto de la capital. La decisión se dio un año después de que las figuras originales fueran retiradas de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El anuncio ocurre tras la polémica generada por el retiro de las esculturas y luego de que un grupo de manifestantes solicitara su reinstalación. Brugada explicó que las nuevas piezas se colocarán en un sitio distinto para evitar que vuelva a presentarse un conflicto similar.

Clara Brugada reconstruirá esculturas de Fidel Castro y Che Guevara

Durante una conferencia de prensa, Clara Brugada informó que el Gobierno capitalino volverá a construir las esculturas del Che Guevara y Fidel Castro, aunque no precisó la fecha de instalación, el material con el que serán elaboradas ni si serán una réplica exacta de las figuras retiradas.

🚨La jefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Brugada, anunció que se reconstruirán las esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara retiradas el año pasado del Jardín Tabacalera. pic.twitter.com/5W3yIEdHjF — Irving (@IrvingPineda) July 29, 2026

El secretario de Gobierno, César Cravioto, señaló que la Secretaría de Cultura será la encargada de desarrollar el nuevo conjunto escultórico.

¿Por qué retiraron las esculturas en la Tabacalera?

Las esculturas originales fueron retiradas en 2025 por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien argumentó que su instalación en 2017 presentó irregularidades administrativas, entre ellas la falta de autorización oficial y de documentación que respaldara su colocación.

La obra representaba el encuentro que Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara sostuvieron en la colonia Tabacalera en 1955, previo al inicio de la Revolución Cubana. Desde su instalación, las esculturas fueron objeto de vandalismo, intentos de robo y protestas.

Continúa la polémica por las esculturas

La decisión de construir nuevas figuras se anunció días después de que manifestantes exigieran el regreso del conjunto escultórico. Brugada señaló que en la Ciudad de México existen personas que respaldan su reinstalación y reiteró que las nuevas esculturas estarán en otro espacio para evitar nuevas controversias.

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