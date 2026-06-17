Pronostican lluvias fuertes y descargas eléctricas en CDMX

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CDMX y Edomex tendrán lluvias fuertes y descargas eléctricas

La Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) tendrán este miércoles un ambiente cálido durante la tarde, pero también se prevén lluvias fuertes, chubascos y descargas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial.

Durante las primeras horas del día se espera un ambiente fresco a templado con cielo medio nublado. Sin embargo, conforme avance la jornada aumentará la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones en gran parte del Valle de México.

Las autoridades pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/b89hoHShV0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 17, 2026

Además, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos o afectaciones viales.

El cielo permanecerá nublado durante gran parte de la tarde, mientras que las condiciones de lluvia podrían presentarse en distintos puntos de ambas entidades.

Temperaturas previstas para el Valle de México

Para la Ciudad de México, se espera una temperatura mínima de entre 14 y 16 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 25 y 27 grados Celsius.

En Toluca, Estado de México, el termómetro registrará temperaturas mínimas de entre 8 y 10 grados Celsius, con máximas de 22 a 24 grados Celsius.

Viento con rachas de hasta 40 km/h

El pronóstico también contempla viento del oeste y suroeste de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región.

Estas condiciones se mantendrán a lo largo del día, combinando periodos de ambiente cálido con lluvias fuertes en la tarde y noche.

Las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo de las condiciones atmosféricas en el Valle de México ante la probabilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

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