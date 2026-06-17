Golpean a Alessandra Rojo de la Vega; denuncia agresión en operativo de Zona Rosa

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Agreden a Alessandra Rojo de la Vega en Zona Rosa. FOTO: Redes Sociales

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y personal de la Alcaldía Cuauhtémoc fueron agredidos en la Zona Rosa, cuando se preparaban para realizar un operativo de ordenamiento del espacio público.

El hecho ocurrió en el cruce de Liverpool y Génova, en la colonia Juárez, luego de que la alcaldesa encabezó el encendido de luminarias en San Simón Tolnahuac.

De acuerdo con la tarjeta informativa, un grupo de personas rodeó a Alessandra Rojo de la Vega mientras dialogaba con vecinos. Después, la increparon por el operativo y bloquearon el desarrollo del dispositivo.

Las personas habrían usado palos y objetos como proyectiles contra la alcaldesa y su equipo.

Alessandra Rojo de la Vega publicó en un principio en sus redes sociales que: “Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la ZONA ROSA. Gente de Diana Sánchez Barrios”, sin ofrecer mayores detalles. Horas después aseguró un video que los emboscaron. “Comenzaron a agarrarnos a palazos” y señaló que tanto ella como el personal que la acompañaba resultó con lesiones.

Nos emboscaron en Zona Rosa pic.twitter.com/uD22Qz2fKa — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

Videos comenzaron a circular en las redes donde se muestran momentos de empujones y agresiones entre comerciantes y trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc

Que irresponsabilidad de la incompetente, frívola y torpe Alcaldesa de la Cuauhtemoc #AlessandraRojoDLV este es el problema de tener a una persona totalmente fuera de la realidad, pone en riesgo la integridad de policías que han sido agredidos a palos 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/cbiNC7SZY0 — Sara Patricia (@patolukas26) June 17, 2026

🚨 Así atacó la gente de la morenista Diana Sánchez Barrios a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega ( @AlessandraRdlv ) en la calle de Génova en la zona Rosa. pic.twitter.com/FQeQRmRVd6 — Irving (@IrvingPineda) June 17, 2026

Siete policías auxiliares lesionados y un detenido

La Alcaldía Cuauhtémoc informó que siete policías auxiliares resultaron lesionados durante los hechos. Todos fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil de Cuauhtémoc.

De acuerdo con la información difundida, la Policía detuvo a Jonathan Roque, señalado como presunto integrante de un grupo de choque.

También se reportaron destrozos a vehículos civiles y oficiales.

La Alcaldía Cuauhtémoc informó que presentará las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables.

También indicó que seguirán las acciones de recuperación y ordenamiento del espacio público en toda la demarcación.

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