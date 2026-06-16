Alerta amarilla en 11 alcaldías de la CDMX; ya llueve en algunas zonas
La alerta amarilla por posibles lluvias fuertes y caída de granizo se activó en 11 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, confirmó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. A través de su cuenta oficial de X, la dependencia capitalina alertó sobre el pronostico del clima y emitió una serie de recomendaciones para evitar percances por las precipitaciones.
¿Dónde hay alerta amarilla en la Ciudad de México?
Hasta el momento, la alerta amarilla se mantiene activa para tarde y noche de este martes en:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Recomendaciones ante alerta amarilla por lluvias en CDMX
La secretaría capitalina destacó que las lluvias podrían generar encharcamientos, corrientes de agua en calles y venidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas. Por ello, emitió las siguientes recomendaciones:
- Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de las viviendas
- Cerrar puertas y ventanas
- No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
- Usar paraguas o impermeable en caso de salir a la calle
Llueve en la CDMX
Además de confirmar al activación de la alerta amarilla, la dependencia también informó sobre la presencia de lluvias en varias alcaldías de la Ciudad de México. De acuerdo con lo reportado por las autoridades, se observan lluvias moderadas en:
- Álvaro Obregón
- La Magdalena Contreras
- Tlalpan
Así como lluvias débiles y lloviznas en:
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Iztapalapa
- Milpa Alta
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