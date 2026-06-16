Alerta amarilla en 11 alcaldías de la CDMX; ya llueve en algunas zonas

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Lluvias en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

La alerta amarilla por posibles lluvias fuertes y caída de granizo se activó en 11 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, confirmó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. A través de su cuenta oficial de X, la dependencia capitalina alertó sobre el pronostico del clima y emitió una serie de recomendaciones para evitar percances por las precipitaciones.

¿Dónde hay alerta amarilla en la Ciudad de México?

Hasta el momento, la alerta amarilla se mantiene activa para tarde y noche de este martes en:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Recomendaciones ante alerta amarilla por lluvias en CDMX

La secretaría capitalina destacó que las lluvias podrían generar encharcamientos, corrientes de agua en calles y venidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas. Por ello, emitió las siguientes recomendaciones:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de las viviendas

Cerrar puertas y ventanas

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Usar paraguas o impermeable en caso de salir a la calle

Llueve en la CDMX

Además de confirmar al activación de la alerta amarilla, la dependencia también informó sobre la presencia de lluvias en varias alcaldías de la Ciudad de México. De acuerdo con lo reportado por las autoridades, se observan lluvias moderadas en:

Álvaro Obregón

La Magdalena Contreras

Tlalpan

Así como lluvias débiles y lloviznas en:

Benito Juárez

Coyoacán

Iztapalapa

Milpa Alta

Se observan #lluvias moderadas en @AlcaldiaAO, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Lloviznas y lluvias débiles se presentan en @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @Alc_Iztapalapa y @AlcMilpaAlta.



Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la tarde y noche en la ciudad.… pic.twitter.com/Gyv8zkXKID — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 16, 2026

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