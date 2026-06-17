Presidencia decreta suspensión de clases y ordena home office en CDMX y Guadalajara por Mundial 2026

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Foto: Cuartoscuro

Con motivo de los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México publicó un decreto que establece medidas especiales de movilidad, trabajo a distancia y suspensión de actividades escolares en la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

El documento, publicado este 16 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que las acciones buscan contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial y la continuidad de los servicios públicos durante la realización del torneo internacional.

Con motivo del #Mundial2026, se publicó en el @DOF_SEGOB el Decreto firmado por la Presidenta @Claudiashein para implementar esquemas de teletrabajo en la Administración Pública Federal (APF) y en el sector privado, así como la suspensión de actividades escolares en ciertas… — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) June 16, 2026

¿Habrá home office por el Mundial 2026?

El decreto instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles para los servidores públicos que laboran en la Ciudad de México y Guadalajara.

En la capital del país, la jornada presencial del 17 de junio de 2026 concluirá a las 15:00 horas, mientras que el resto de las actividades deberán realizarse de manera remota.

Además, el 24 de junio de 2026 toda la jornada laboral se desarrollará bajo modalidades de teletrabajo. Para Guadalajara, la medida aplicará durante toda la jornada laboral del 18 de junio de 2026.

Asimismo, el Gobierno federal exhortó al sector privado y social a adoptar medidas similares en actividades administrativas no esenciales.

¿Qué escuelas suspenderán clases?

El decreto también establece la suspensión de actividades escolares en escuelas públicas y privadas de:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Escuelas normales

Educación media superior

Educación superior dependiente de la SEP

En la Ciudad de México, las clases quedarán suspendidas para el turno vespertino del 17 de junio de 2026 y durante toda la jornada del 24 de junio de 2026.

En la zona metropolitana de Guadalajara, la suspensión aplicará durante todo el 18 de junio de 2026.

¿Por qué se implementan estas medidas?

El Gobierno federal explicó que México será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que atraerá a miles de visitantes nacionales y extranjeros, además de delegaciones, organismos internacionales y medios de comunicación.

Según el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, estas medidas buscan reducir la presión sobre los sistemas de movilidad, transporte y servicios públicos durante los eventos relacionados con el torneo.

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