Pronostican rachas de viento de hasta 54 km/h en Piedras Negras, Coahuila

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Viento en Piedras Negras. Foto: Reuters

Las rachas de viento de hasta 54 kilómetros por hora marcarán el clima para mañana en Piedras Negras, Coahuila, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El reporte meteorológico indica que el viento soplará del sureste con velocidades de entre 20 y 25 km/h, aunque durante el día podría presentar rachas más intensas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

En cuanto a las condiciones generales del tiempo, se espera cielo despejado, sin probabilidades de lluvia, ya que el pronóstico señala 0 por ciento de probabilidad de precipitaciones y acumulados de 0 litros por metro cuadrado.

Respecto a la temperatura, la máxima alcanzará 22 grados Celsius, mientras que la mínima descenderá hasta 3 grados, lo que provocará un ambiente fresco durante la mañana y más templado por la tarde.

Ante estas condiciones, autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, conducir con precaución y mantenerse atentos a los reportes oficiales del clima.

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