Pronóstico Año Nuevo: Cinco días de heladas, nieve y lluvias

La llegada del frente frío número 25, acompañado por una masa de aire ártico, provocará un marcado descenso de temperatura, heladas de hasta -10 grados, evento de Norte intenso, lluvias torrenciales y caída de nieve o aguanieve en varias regiones del país durante los días previos y posteriores a la cena de Año Nuevo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico indica que los efectos más severos se extenderán del sábado 27 de diciembre al miércoles 31, con impactos desde el norte hasta el sureste de México.

Frente frío 25 activará frío extremo, lluvias y nieve

El SMN vigila el ingreso del nuevo frente frío número 25, el cual se desplazará por el litoral del golfo de México, interactuando con un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical.

Este sistema generará:

  • Descenso marcado de temperatura
  • Heladas severas
  • Evento de Norte intenso
  • Lluvias fuertes a torrenciales
  • Caída de nieve y aguanieve en zonas montañosas

Estados con temperaturas de hasta -10 grados

Durante al menos cinco días, se esperan temperaturas mínimas extremas en zonas serranas de los siguientes estados, donde el termómetro podría descender hasta -10 grados:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango

Estados con heladas de -5 a 0 grados

Además, se pronostican heladas en amplias regiones del país, principalmente en zonas altas de:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Ciudad de México
  • Oaxaca
  • Tamaulipas

Caída de nieve y aguanieve: estas zonas están en alerta

El SMN advirtió probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante los próximos días en:

  • Sierras de Chihuahua y Durango
  • Zonas montañosas de Baja California y Sonora
  • Cimas del Pico de Orizaba
  • Cofre de Perote
  • Popocatépetl
  • Iztaccíhuatl

Lluvias intensas y torrenciales durante fin de año

El frente frío 25 provocará lluvias intensas a torrenciales en el noreste, centro, oriente y sureste del país.

estados con lluvias intensas y torrenciales

  • Veracruz
  • Tabasco
  • Puebla
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tamaulipas

Estas lluvias podrían generar encharcamientos, desbordamientos y afectaciones urbanas, especialmente en zonas bajas.

Evento de norte intenso y oleaje elevado

Se prevé un evento de Norte intenso con rachas de hasta 110 km/h, principalmente en:

  • Costas de Tamaulipas
  • Costas de Veracruz
  • Istmo y golfo de Tehuantepec

El oleaje podría alcanzar:

  • 3 a 5 metros en costas del golfo de México
  • Hasta 4 metros en el golfo de Tehuantepec

Frío extremo durante la cena de año nuevo

El ambiente frío a muy frío persistirá durante las mañanas y noches, especialmente durante la cena de Año Nuevo, por lo que autoridades recomiendan:

  • Abrigarse adecuadamente
  • Extremar precauciones en carretera
  • Atender avisos oficiales del SMN

