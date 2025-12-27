Sábado 27 con caída de nieve o aguanieve, frío, lluvias y alto oleaje en varios puntos del país

03:01 | Redacción | Uno TV
Nieve, aguanieve, frío, lluvias y oleaje alto para este sábado. Foto: Cuartoscuro

A lo largo de este sábado 27 de diciembre, el frente frío 24 ingresará al norte de Baja California. En interacción con una vaguada polar y con el flujo de humedad de un río atmosférico, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California, chubascos en Baja California Sur y Sonora, así como lluvias aisladas en Chihuahua. A su vez, se prevé caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión originará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas, lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Puebla y Tabasco; chubascos en Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Además, habrá lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, este sábado 27 de diciembre, el ingreso de aire húmedo procedente del Océano Pacífico e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero, chubascos en Michoacán, y lluvias aisladas en Jalisco y Colima. Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas en zonas altas al amanecer. Finalmente, otro canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional y la afluencia de aire húmedo hacia el occidente, centro y sur mexicano ocasionará la probabilidad de lluvias y chubascos en dichas regiones.

¿Dónde lloverá este sábado 27 de diciembre?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California Sir
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Durango
  • Chihuahua
  • Nayarit
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Puebla
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Yucatán

Posible caída de nieve o aguanieve

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Estado de México
  • Puebla

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 27 de diciembre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla y Guerrero

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Evento de “Norte” con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Oaxaca y Chiapas
  • Viento de 30 a 50 km/h: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Baja California
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y con bruma; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
  • Toluca (Estado de México): Mínima de -1 a 1 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas.

