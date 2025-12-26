Tras Navidad, ingresa Frente Frío 24; prevén nieve en BC, Sonora y Chihuahua
El Frente Frío número 24 ingresó al país este viernes 26 de diciembre, desplazándose hacia la región noroeste de México. Hay pronóstico de bajas temperaturas, lluvias y nieve en Baja California, Sonora y Chihuahua.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Frente Frío se combinará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera; una corriente en chorro polar y un río atmosférico
Esta interacción generará lluvias fuertes en Baja California, así como chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Además, habrá un marcado descenso de temperaturas en el noroeste del país. Además, habrá rachas de viendo de 40 a 70 kilómetros por hora.
¿Dónde podría caer nieve o aguanieve?
El SMN señala probabilidad de caída de nieve o aguanieve en:
- Zonas montañosas de Baja California
- Zonas montañosas de Sonora
- Zonas montañosas de Chihuahua
Las lluvias intensas en distintas regiones del país podrían provocar:
- Incremento en niveles de ríos y arroyos
- Deslaves
- Encharcamientos
- Inundaciones
Además, las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
Temperaturas por Frente Frío 24 este 26 de diciembre
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas:
- Zonas serranas de Baja California
- Chihuahua
- Durango
Mínimas de -5 a 0 °C con heladas:
- Zonas serranas de Sonora
- Nuevo León
Zacatecas
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:
- Zonas serranas de Coahuila
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Oaxaca
Estados con lluvias este 26 de diciembre
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chiapas
- Oaxaca
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California
- Guerrero
- Veracruz (Las Montañas, Capital y Olmeca)
- Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán)
- Tabasco
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Sonora
- Veracruz (Totonaca, Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas)
- Estado de México
- Morelos
- Yucatán
- Campeche
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Chihuahua
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla)
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Michoacán
- Colima
- Jalisco