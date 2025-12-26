GENERANDO AUDIO...

Habrá temperaturas de hasta -5 grados. Foto: Cuartoscuro.

El Frente Frío número 24 ingresó al país este viernes 26 de diciembre, desplazándose hacia la región noroeste de México. Hay pronóstico de bajas temperaturas, lluvias y nieve en Baja California, Sonora y Chihuahua.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Frente Frío se combinará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera; una corriente en chorro polar y un río atmosférico

Esta interacción generará lluvias fuertes en Baja California, así como chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Además, habrá un marcado descenso de temperaturas en el noroeste del país. Además, habrá rachas de viendo de 40 a 70 kilómetros por hora.

¿Dónde podría caer nieve o aguanieve?

El SMN señala probabilidad de caída de nieve o aguanieve en:

Zonas montañosas de Baja California

Zonas montañosas de Sonora

Zonas montañosas de Chihuahua

Las lluvias intensas en distintas regiones del país podrían provocar:

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Deslaves

Encharcamientos

Inundaciones

Además, las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Temperaturas por Frente Frío 24 este 26 de diciembre

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas:

Zonas serranas de Baja California

Chihuahua

Durango

Mínimas de -5 a 0 °C con heladas:

Zonas serranas de Sonora

Nuevo León

Zacatecas

Zacatecas Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

Zonas serranas de Coahuila

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

Estados con lluvias este 26 de diciembre

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Chiapas

Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California

Guerrero

Veracruz (Las Montañas, Capital y Olmeca)

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán)

Tabasco

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Sonora

Veracruz (Totonaca, Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas)

Estado de México

Morelos

Yucatán

Campeche

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla)

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Michoacán

Colima

Jalisco

