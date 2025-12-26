Tras Navidad, ingresa Frente Frío 24; prevén nieve en BC, Sonora y Chihuahua

Tras Navidad, ingresa Frente Frío 24; prevén nieve en BC, Sonora y Chihuahua
Habrá temperaturas de hasta -5 grados. Foto: Cuartoscuro.

El Frente Frío número 24 ingresó al país este viernes 26 de diciembre, desplazándose hacia la región noroeste de México. Hay pronóstico de bajas temperaturas, lluvias y nieve en Baja California, Sonora y Chihuahua. 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Frente Frío se combinará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera; una corriente en chorro polar y un río atmosférico

Esta interacción generará lluvias fuertes en Baja California, así como chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Además, habrá un marcado descenso de temperaturas en el noroeste del país. Además, habrá rachas de viendo de 40 a 70 kilómetros por hora.

¿Dónde podría caer nieve o aguanieve?

El SMN señala probabilidad de caída de nieve o aguanieve en:

  • Zonas montañosas de Baja California
  • Zonas montañosas de Sonora
  • Zonas montañosas de Chihuahua

Las lluvias intensas en distintas regiones del país podrían provocar:

  • Incremento en niveles de ríos y arroyos
  • Deslaves
  • Encharcamientos
  • Inundaciones

Además, las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Temperaturas por Frente Frío 24 este 26 de diciembre

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas:

  • Zonas serranas de Baja California
  • Chihuahua
  • Durango

Mínimas de -5 a 0 °C con heladas:

  • Zonas serranas de Sonora
  • Nuevo León
    Zacatecas
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

  • Zonas serranas de Coahuila
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Oaxaca

Estados con lluvias este 26 de diciembre

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Chiapas
  • Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Baja California
  • Guerrero
  • Veracruz (Las Montañas, Capital y Olmeca)
  • Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán)
  • Tabasco

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Veracruz (Totonaca, Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas)
  • Estado de México
  • Morelos
  • Yucatán
  • Campeche
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Chihuahua
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla)
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México
  • Michoacán
  • Colima
  • Jalisco

