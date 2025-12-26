Tras Navidad, ingresará frente frío 24 este viernes 26 de diciembre; lloverá en varios estados

GENERANDO AUDIO...

Frente frío 24 ingresará al país este viernes. Foto: Cuartoscuro

A lo largo de este viernes 26 de diciembre, un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México originará lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias moderadas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas. De igual forma, un segundo canal de baja presión sobre el centro del país, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, propiciarán lluvias fuertes en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, chubascos en Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Guerrero, así como lluvias aisladas en Querétaro y Morelos.

Asimismo, este viernes 26, el frente frío 24 ingresará a Baja California, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, originando descenso de temperatura en el noroeste del país y probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Finalmente, se prevé tiempo estable y sin lluvia en el norte del territorio nacional, así como ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

¿Dónde lloverá este viernes 26 de diciembre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chiapas

Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Guerrero

Veracruz

Tabasco

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Sonora

Puebla

Veracruz

Estado de México

Morelos

Yucatán

Campeche

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Michoacán

Colima

Jalisco

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 26 de diciembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Campeche, Quintana Roo y Yucatán

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h : Oaxaca y Chiapas

: Oaxaca y Chiapas Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y con bruma; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Por la mañana, ambiente frío y con bruma; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h. Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias chubascos.

