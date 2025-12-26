Tras Navidad, ingresará frente frío 24 este viernes 26 de diciembre; lloverá en varios estados
A lo largo de este viernes 26 de diciembre, un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México originará lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias moderadas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas. De igual forma, un segundo canal de baja presión sobre el centro del país, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, propiciarán lluvias fuertes en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, chubascos en Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Guerrero, así como lluvias aisladas en Querétaro y Morelos.
Asimismo, este viernes 26, el frente frío 24 ingresará a Baja California, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, originando descenso de temperatura en el noroeste del país y probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Finalmente, se prevé tiempo estable y sin lluvia en el norte del territorio nacional, así como ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en la Mesa del Norte y la Mesa Central.
¿Dónde lloverá este viernes 26 de diciembre?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chiapas
- Oaxaca
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California
- Guerrero
- Veracruz
- Tabasco
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Sonora
- Puebla
- Veracruz
- Estado de México
- Morelos
- Yucatán
- Campeche
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Chihuahua
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Michoacán
- Colima
- Jalisco
Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 26 de diciembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Campeche, Quintana Roo y Yucatán
Temperaturas mínimas esperadas:
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca y Chiapas
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y con bruma; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
- Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias chubascos.
