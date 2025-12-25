Nochebuena y Navidad serán heladas: se acerca nuevo frente frío con hasta -10 grados

GENERANDO AUDIO...

Ambiente frío. Foto: Cuartoscuro

La Nochebuena y la Navidad 2025 serán de ambiente frío en varias zonas del país a causa de un nuevo frente frío, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con el servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se espera que el termómetro baje hasta -10 grados, así como lluvias en varios estados de la República.

¿Dónde hará frío el 24 de diciembre?

Autoridades alertaron por temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Así como temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de:

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Asimismo, se alerta por temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

En tanto, las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes se esperan en:

Baja California

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

¿Dónde hará frío el 25 de diciembre de 2025?

El pronóstico del clima advierte que las temperaturas bajas continuarán durante el 25 de diciembre, pues el nuevo frente frío se extenderá cercano a Baja California y continuará interactuando con otros fenómenos meteorológicos.

Para Navidad de 2025 se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Así como temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de:

Sonora

Nuevo León

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de:

Coahuila

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

Para Navidad también se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en:

Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Alerta amarilla en CDMX por frío en Navidad

Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta amarilla en cinco alcaldías de la capital. La alerta se mantiene para:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Además, alertó que el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre, es decir, durante la Nochebuena y la Navidad 2025, se registrará un descenso de temperatura con posibilidad de heladas en la parte alta de la capital, en donde se espera que el termómetro marque entre 3 y 6 grados.

¿Qué hacer ante el clima frío de Navidad?

Ante el pronóstico de bajas temperaturas, autoridades emitieron algunas recomendaciones para evitar complicaciones por el ambiente frío. Entre las sugerencias destacan:

Abrigarse adecuadamente con varias capas de ropa

Cubrir boca y nariz

Alimentarse sanamente y tomar abundantes líquidos y bebidas calientes

Mantener buena ventilación en caso de usar calentadores para evitar intoxicaciones

Evitar el uso de pirotecnia

Acudir al médico en caso de presentar malestares

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.