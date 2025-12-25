5 películas que se desarrollan en época de Navidad, aunque no lo parezcan

GENERANDO AUDIO...

Con el paso del tiempo, se han vuelto cintas de culto. Foto: Getty Images

Navidad es uno de los mejores momentos para celebrar en familia, sea para abrir regalos, disfrutar del recalentado o, simplemente, ver una película en compañía de los seres queridos.

La celebración tiene una relación muy cercana con el cine. Cintas como “Mi pobre angelito”, “Milagro en la calle 34” o “El Grinch” son algunos de los títulos que, para muchos, no deben faltar en estos días para “sentir que es Navidad”.

Sin embargo, existen algunas películas que, además de ser de culto y de desarrollarse en un “ambiente decembrino”, por su temática, solemos olvidar que son de Navidad, a pesar de ser ya grandes clásicos de la cultura pop. Te compartimos cinco filmes.

“El joven manos de tijera” (1990)

Tim Burton, amante de los cuentos góticos, junto con Johnny Depp encarnando a Edward y Winona Ryder como Kim, nos traen una historia que alcanza su clímax en plena época navideña. Sin duda, una de las cintas más representativas en la filmografía del director.

La teoría sobre el origen de la nieve dentro del relato hace que valga la pena verla en plena Nochebuena.

“Gremlins” (1984)

El filme dirigido por Joe Dante y protagonizado por Zach Galligan provoca carcajadas, asco y sustos, tanto que el hecho de que el ataque y las locuras de los irreverentes “hombrecillos verdes” sucedan en plena Navidad pasa a segundo plano.

El toque de Amblin, productora de “E.T., el extraterrestre”, y Steven Spielberg como productor ejecutivo hicieron de Gizmo una figura de culto, al grado de que próximamente veremos una tercera entrega de la franquicia.

“Batman regresa” (1992)

El filme escrito por Daniel Waters presenta una historia digna de DC Comics. Con una Gatúbela maniática (Michelle Pfeiffer) y un Pingüino psicótico (Danny DeVito), Batman enfrenta a ambos en una Navidad que se torna bastante oscura.

La estética y la paleta de colores complementan la mística de esta cinta, la segunda protagonizada por Michael Keaton como el Caballero Nocturno y la última dirigida por Tim Burton, quien vuelve a aparecer en este breve conteo.

“Duro de matar” (1988)

La película que catapultó a Bruce Willis a la fama reúne los elementos perfectos para una tarde del 25 de diciembre: una fiesta de Navidad, un rascacielos en Los Ángeles y un grupo terrorista al que un policía renegado debe enfrentar.

El filme está inspirado en la novela “Nothing Lasts Forever”, escrita por Roderick Thorp, y su protagónico fue rechazado por varias estrellas de acción de la época.

“Ojos bien cerrados” (1999)

La película de Stanley Kubrick muestra a Nicole Kidman y Tom Cruise (casados en ese momento) como una pareja que, en medio de celos y problemas maritales, tras asistir a una fiesta de Navidad se ve envuelta en un mundo donde el sexo, el dinero y el poder mueven los hilos de una sociedad secreta.

Se trata del decimotercer y último largometraje de Kubrick, quien murió pocos días antes de mostrar el montaje definitivo a los ejecutivos del estudio.

